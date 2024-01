Palco da Fé recebe imagem peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes

Os 140 anos de celebração ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo já tem sua programação iniciada no Palco da Fé, estrutura instalada ao lado da Igreja da Santa Cruz com área coberta, cadeiras, palco, som e iluminação.

No espaço preparado pela Prefeitura de Penedo que viabiliza conforto aos fiéis, a primeira missa campal de 2024 foi realizada na noite de ontem (sábado, 06 de janeiro), finalizando a romaria por municípios ribeirinhos de Alagoas (Piaçabuçu) e de Sergipe (Brejo Grande e Neopólis).

A partir de hoje, a imagem peregrina do Bom Jesus será levada para povoados e bairros de Penedo, retornado às 18 horas para o Palco da Fé, local das celebrações diárias, cujo ponto alto é a procissão do próximo domingo, 14, com milhares de romeiros em Penedo.

Confira aqui a programação religiosa completa dos 140 anos do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

A recepção ao santo padroeiro dos ribeirinhos do Baixo São Francisco no porto das balsas de Penedo contou com apresentação da Banda Municipal Jorge Souza Nascimento, formada por estudantes de diversas escolas da rede pública municipal.

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas também iniciou a programação cultural da maior festa religiosa do interior alagoano, com a Feira de Arte Sacra e Artesanato instalada na Praça 12 de Abri, onde grupos folclóricos também fazem suas apresentações.

Os primeiros a mostrar a riqueza da cultura alagoana foram a Chegança Bom Jesus, da cidade de Pão de Açúcar; e o grupo Bailado do Carimbó, formado por mulheres da comunidade penedense Ponta Mufina.

Na noite deste domingo, 07, além da visitação aos stands, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) traz o Carimbó da Santa Luzia e o tradicional Guerreiro Treme Terra, a partir das 18 hroas.

Texto Fernando Vinícius (Secom PMP)

Fotos Kamylla Feitosa (SEMCLEJ)