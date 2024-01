Parece cada vez mais provável que Bill Belichick vá para o time que derrotou no Super Bowl

Bill Belichicka saída do Patriotas da Nova Inglaterra foi falado durante quase toda a temporada de 2023, então não foi uma surpresa quando ambas as partes anunciaram a separação no início da semana.

Desde o anúncio, os Patriots tabularam o treinador dos linebackers internos Jerod Mayo como sucessor de Belichick, dissipando quaisquer rumores de uma Mike Vrabel reunião. Belichick, por sua vez, ainda não deu nenhuma entrevista, mas seu nome é sendo flutuado por várias aberturas.

A despedida emocionada de Bill Belichick aos fãs do Patriot: “Sempre serei um patriota”MC

Bill Belichick para o Atlanta Falcons?

Mais equipes aproveitariam a oportunidade de ter Belichick como treinador principal, mas uma tonelada de vapor continua a crescer para seu próximo destino: o Falcões de Atlanta.

De acordo com um relatório recente da ESPN de Dan Graziano e Jeremy Fowlerambos os jornalistas acreditam que há muito “forte interesse” dos Falcons e que os rumores têm força real. Graziano comenta que pessoas próximas ao técnico acreditam que seria um bom ajuste para eleonde ele poderia faça seu trabalho com menos pressão do que outros lugares.

Os Falcons não estão em uma posição ruim em termos de escalação geral, mas têm um grande ponto de interrogação na posição mais importante: quarterback. Desmond Cavaleiro não parece um começo NFL quarterback, e os Falcons estarão em busca de um titular, seja por meio de agência gratuita ou draft.

Belichick entraria em uma situação em que sua equipe teria a 8ª escolha geral no próximo draft, potencialmente dando a ele a chance de conseguir LSUde Jayden Daniels ou Washingtonde Michael Penix Jr.. Seria um desafio novo, mas emocionante para o jogador de 71 anos.