Pat Mahomes Sr. acrescenta sabor à vitória do Chiefs na AFC com um charuto “Special blend Lamar Jackson”

Aapós a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Baltimore Ravens com uma vitória por 17-10 em domingoJogo do Campeonato AFC, a comemoração estava a todo vapor no Estádio do Banco M&T.

Enquanto Patrick Mahomes Jr. e seus companheiros se deleitavam com a glória de ir ao Super Bowl pela quarta vez em cinco anos, foi Mahomes Sr. que deu um toque de elegância às festividades pós-jogo.

Pat Mahomes Sr. comemora vitória com charuto dedicatório a Lamar Jackson

Pat Mahomes Sr. e seu charuto cubano

No campo, Pat Mahomes Sr. exibiu orgulhosamente seu charuto da vitória, batizado de “mistura especial Lamar Jackson.”

Esse golpe brincalhão veio depois do Chefes vitória decisiva sobre o Corvosgarantindo seu lugar Super Bowl 58.

Mahomes Sr. revelou com humor que o charuto era uma delícia importada, trazido de avião desde Cuba para este jogo crucial.

Esta não é a primeira vez Mahomes Sr. se entregou a charutos comemorativos.

Depois do ano passado Jogo do título AFC vitória contra o Bengals, ele compartilhou sua alegria pós-jogo, mencionando que estava “fumando em Joe Burrow.”

Parece que os charutos se tornaram uma celebração exclusiva para Mahomes Sr.adicionando um toque único a cada triunfo.

A brincadeira brincalhona de Lamar Jackson pode levantar uma ou duas sobrancelhas, considerando Jackson admiração por Mahomes Jr.

O provável duas vezes MVP elogiou Mahomes como um “Hall of Fame” e até confessou com humor que não “gosta de competir contra [Mahomes] de forma alguma.”

Em domingo Confronto AFC, Mahomes Jr. mostrou sua destreza, completando 30 de 39 passes para 241 jardas e um touchdown sem viradas.

Em contraste, Jackson completou 20 de 37 passes para 272 jardas, conseguindo um touchdown e uma interceptação, além de 54 jardas corridas e um fumble perdido.

A vitória garantida Mahomes Sr. mais duas semanas para planejar outra rodada de charutos da vitória, antecipando um confronto contra o 49ers liderados por Brock Purdy em Super Bowl 58.

Enquanto o Mahomes família se prepara para mais um Super Bowl aparência, a tradição do charuto da vitória de Patrício Sr. adiciona outro personagem secundário ao Chefes jornada para uma potencial glória consecutiva.