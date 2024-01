Pat McAfee chama um de seus chefes da ESPN de ‘rato’ no ar; Aaron Rodgers retornará

Pat McAfee fez um discurso ao vivo contra ESPN executivo Norby Williamsonum de seus chefes, em meio ao drama contínuo desencadeado por Aaron Rodgers sugerindo que o apresentador de TV noturno Jimmy Kimmel é nomeado no infame registro de voo do agora falecido predador infantil Jeffrey Epstein.

McAfee, 36, confirmado durante o episódio de sexta-feira de “O show de Pat McAfee” sobre ESPN que Rodgers fará sua aparição semanal nas terças-feiras, apesar de receber muitas reações negativas pelo que o Jatos de Nova York o quarterback agora é considerado uma piada.

Aaron Rodgers reafirma que Jimmy Kimmel está na lista de Epstein em um vídeo polêmicoMarca

Rodgers, 40 anos, aparentemente abriu a caixa de Pandora com seus comentários sobre Kimmel porque agora a McAfee afirma que Williamson, a quem ele chamou de “rato”, tem tentado sabotá-los desde que assinou seu contrato com ESPN ano passado.

“Entendemos que mais pessoas estão assistindo a esse programa do que nunca. Estamos muito gratos pelo ESPN pessoal por serem muito hospitaleiros”, disse McAfee. “Agora, há algumas pessoas tentando ativamente nos sabotar por dentro ESPN. Mais especificamente, acredito que Norby Williamson é o cara que está tentando sabotar nosso programa.

“Não tenho 100 por cento de certeza – aparentemente, esse é o único ser humano que tem informações, e então, de alguma forma, essa informação vaza e está errada e então estabelece uma narrativa do que é o nosso programa. um rato todas as vezes? Não sei. Mas alguém tentou se antecipar ao nosso lançamento de classificações reais com números errados 12 horas antes. Isso é uma tentativa de sabotagem, e tem acontecido basicamente durante toda a temporada por parte de algumas pessoas que não o fizeram. necessariamente adoro a antiga adição do Pat McAfee Show ao ESPN família.”

Pat McAfee pode ter que cortar relações com Aaron Rodgers

Kimmel, 56 anos, trabalha para abcque é propriedade de Disney, ESPNé a empresa controladora e ele é provavelmente o funcionário mais importante da rede.

Ele atacou Rodgers e disse que sua família está agora em perigo devido aos comentários prejudiciais. A McAfee pediu desculpas, mas ainda terá o NFLé o jogador mais poderoso do programa.

Dependendo de como for a aparição de terça-feira, ESPN pode forçar a McAfee a cortar relações com Rodgers, cujas teorias da conspiração não são para a televisão nacional.

McAfee chamar um de seus chefes de “rato” provavelmente também não é um bom presságio, mas como analista de esportes Nick Wright diz, essa não é a parte mais importante desta história.