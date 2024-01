Pat McAfee pede desculpas em meio à rivalidade Kimmel-Rodgers: buscando resolução

Fex-jogador da NFL e atual apresentador da ESPN Pat McAfee se viu no meio de uma discussão acalorada entre o apresentador noturno da ABC Jimmy Kimmel e Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers. McAfee abordou a crescente rivalidade em seu programa, expressando esperança de que os dois resolveriam suas diferenças.

McAfee relatou os acontecimentos que levaram à polêmica, mencionando que a atmosfera descontraída e espontânea do programa é uma característica definidora. Ele reconheceu que desta vez as coisas podem ter ido longe demais, aludindo à gravidade das alegações e à subsequente tempestade mediática.

“Obviamente, não gostamos de ser associados a nada negativo. Gostaríamos que nosso programa fosse edificante, feliz, divertido, mas é porque falamos merda e tentamos fazer pouco caso de tudo.” McAfee explicou abertamente.

Apesar da tensão, McAfee transmitiu seu entendimento para ambas as partes envolvidas. Ele simpatizou com KimmelA posição de Rodgers como uma figura de destaque na Disney, que também é dona da ESPN, e reconheceu a perspectiva de Rodgers sobre a situação.

“Eu posso entender por que Jimmy ficou incrivelmente chateado… mas também acho que Aaron está tipo, ‘ei, esse cara disse algumas coisas sobre mim em seu monólogo’ e ele está apenas tentando falar merda. Eu não acho que ele quis dizer qualquer outra coisa, mas ele terá que esclarecer isso para nós”, afirmou McAfee, tentando fornecer uma visão equilibrada da situação.

McAfee quer uma resolução amigável

Expressando pesar por fazer parte da polêmica, McAfee enfatizou seu desejo de uma resolução amigável entre Kimmel e Rodgers. Ele expressou esperança de que eles pudessem deixar de lado suas diferenças e seguir em frente sem deixar que a questão afetasse seu relacionamento profissional.

Olhando para o futuro, a McAfee aliviou o clima ao mencionar aquela estrela da NFL JJ Watt seria convidado do programa do dia seguinte, injetando um toque de humor na situação. “Não tenho certeza se haverá alguma ameaça de ação judicial com esse vindo hoje”, ele brincou, reconhecendo sutilmente a seriedade dos acontecimentos do dia anterior, mantendo um tom alegre.

Em resumo, a abordagem da McAfee foi de compreensão e otimismo, pois ele procurou navegar por uma situação desafiadora, mantendo ao mesmo tempo o senso de humor e a perspectiva.