Patriani abre cargos EFETIVOS e para ESTÁGIO; Saiba mais!

A Patriani, construtora focada em inovações que façam dos seus prédios, empreendimentos desejados pelas pessoas para morar em qualquer fase da vida, está recrutando novas pessoas para preencher o seu time. Quer dizer, antes de falar com mais ênfase sobre, confira quais são os principais postos em abertos:

Analista Administrativo de Obras – Santos – SP – Efetivo;

Analista de Aprovações – Santo André – SP – Efetivo;

Analista de Áreas Comuns – Santo André – SP – Efetivo;

Analista de Orçamentos – Santo André – SP – Efetivo;

Analista de PDV Pleno – Santo André – SP – Efetivo;

Analista de Personalização – São José dos Campos – SP – Temporário;

Analista de Projetos – Santo André – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – PCD – Santo André – SP – Efetivo;

Ajudante de Produção – Mauá – SP – Efetivo;

Contra Mestre de Obras – Santo André – SP – Efetivo;

Encarregado (a) de Obra – Suzano – SP – Efetivo;

Engenheiro (a) de Planejamento – Santo André – SP -Efetivo;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – Campinas – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – Santo André – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – Santos – SP – Estágio;

Estagiário (a) Fiscal – Santo André – SP – Estágio;

Instalador (a) de Esquadrias -Mauá – SP – Efetivo;

Operador (a) de Cremalheira – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Operador (a) de máquina CNC (marcenaria) – Mauá – SP – Efetivo.

Mais sobre a Patriani

Contando mais sobre a Patriani, é legal frisar que a empresa surgiu no Grande ABC em 2012, ou seja, está completando 12 anos neste ano, com crescimento alicerçado no investimento em inovação e modernidade para construir prédios com alto padrão tecnológico.

Além do Grande ABC, a companhia atua em Campinas, Atibaia, Sorocaba, São José dos Campos e São Paulo. A companhia é premium em qualidade para o médio e alto padrão tecnológico, oferecendo dezenas de diferenciais inovadores e sustentáveis, que dia a dia se destacam e conquistam sucesso de vendas nas praças em que atua.

Consulte alguns benefícios

Salário compatível com o mercado;

Horário Flexível;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Seguro de Vida em Grupo;

Totalpass;

Parcerias com Universidades.

O que é preciso para se candidatar em um dos postos de trabalho?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Patriani, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

