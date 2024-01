Patrick Mahomes aborda a vitória nos playoffs do Chiefs com um lembrete hilariante de Tampa

Patrick Mahomes finalmente venceu fora de casa em um jogo dos playoffs da NFL e parece que o Chefes de Kansas City‘o protagonista fica feliz em banir algumas lembranças ruins.

Os Chiefs estão a um jogo de defender o título do Super Bowl depois de derrotar o Notas de búfalo 27 a 24, domingo, com Mahomes de volta ao seu melhor influente com dois passes para touchdown.

Brittany Mahomes e Taylor Swift enlouquecem após o touchdown de Travis Kelce

Foi um dia especial para o jogador de 28 anos, pois representou o primeiro jogo dos playoffs que disputou fora de casa. Estádio Ponta de Flecha em sua carreira.

Aconteceu depois de 12 jogos consecutivos fora do Super Bowl sendo jogado em sua casa no Missouri, com alguns questionando se Mahomes poderia fazer o parto em um ambiente desconhecido.

Mas, como o quarterback apontou em sua coletiva de imprensa pós-jogo, a derrota no Super Bowl de 2021 para o Bucaneiros de Tampa Bay contava como uma viagem e uma lembrança que ele fazia questão de repor em sua mente.

“Jogamos o Super Bowl em Tampa Bay”, disse Mahomes, segundo a NFL na CBS. “Perdemos esse. Não gosto de tocar nesse assunto… basicamente já jogamos jogos de estrada antes.

Mahomes elogia a mentalidade dos Chiefs

Mahomes insistiu que embora a ‘Máfia’ do Bills possa ser uma presença intimidante de se enfrentar, ele adorava jogar na frente deles.

Ao jogar em Estádio de destaqueele disse: “Fiquei muito animado. Honestamente, não foi nem uma coisa negativa. Seria um ótimo ambiente.

“Estando aqui em Buffalo, eu ouvi sobre isso. Obviamente, toquei aqui, mas não com os fãs. Eu sabia que os fãs seriam turbulentos; seria hostil.

“Mas você aprecia a grandeza das organizações que, semana após semana, lotam estádios e são torcedores. É disso que se trata.”

O quarterback também elogiou a preparação do time em garantir que eles estivessem mentalmente preparados e desafiou seus colegas a repetirem o feito quando enfrentarem o Baltimore, no domingo.

“Chegamos com a mesma mentalidade. Se quisermos nos unir, dar o nosso melhor e ver se conseguimos sair com a vitória”, acrescentou.