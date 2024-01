Patrick Mahomes discute seu primeiro jogo de playoff fora de casa: vai ser hostil

Tele Chefes de Kansas City estão indo para o leste para enfrentar o Notas de búfalo na noite de domingo em um altamente aguardado Jogo do playoff divisional da AFC. Será o mais recente capítulo de uma rivalidade entre quarterbacks que poderá definir a década de 2020. Patrick Mahomes lutando Josh Allen por uma vaga no jogo do campeonato da conferência, contra o vencedor do Corvos – Texanos em Baltimore.

Muito foi feito Mahomes jogando em um jogo de playoff de estrada pela primeira vez. Todos os 15 jogos anteriores dos playoffs do Mahomes foram disputados em Estádio Ponta de Flecha em Cidade de Kansasou em terreno neutro porque o Chefes tinha feito o Super Bowl. Mahomes abordou na quarta-feira sua mentalidade ao entrar no jogo mais importante da temporada de 2023 dos Chiefs – que determinará se a defesa do campeonato de Kansas City continuará.

Brittany Mahomes se livra dos peixes ‘Nemos’ em drama de aquário

Mahomes está animado: Buffalo é um dos melhores ambientes da NFL

Um competidor de elite como Mahomes não terá medo de qualquer hostilidade por parte Contas torcedores nas arquibancadas no domingo – embora esta seja a primeira vez que Mahomes joga no Estádio de destaque com fãs presentes (devido ao Pandemia do covid-19 afetando a temporada de 2020). O duas vezes MVP está abraçando o desafio – e a conversa fiada que vem com ele.

“Tive a sorte de jogar muitos jogos em casa, no Arrowhead Stadium”, disse Mahomes na quarta-feira. “Mas agora temos uma grande oportunidade de ir para a estrada, tocar em um ambiente hostil… Mesmo sabendo que será hostil e que haverá pessoas falando mal, Estou animado porque é um dos melhores ambientes do futebol, e você quer fazer isso quando crescer assistindo esses jogos, jogar no melhor ambiente e ver como é.”

Os Chiefs tiveram uma temporada regular “baixa” para seus padrões, terminando com um Registro 11-6 e a #3 semente na conferência. Essa é a principal razão pela qual Mahomes e Travis Kelce não jogará pitch-and-petch em Ponta de flecha no domingo, como já é costume. Mas Kansas City teve um dos melhores registros rodoviários do NFL nesta temporada – incluindo uma vitória sobre o Golfinhos de Miami em Alemanhaos chefes foram 7-2 longe de Arrowhead este ano.

“Sabemos que será um grande desafio para nós, mas nossa mentalidade é que vamos nos preparar esta semana para ir lá e ganhar o jogo de futebole isso nunca muda”, disse Mahomes.

Reid não tem dúvidas: Mahomes estará pronto

Treinador principal Andy Reid guiou os Chiefs a um sucesso sem precedentes nos playoffs, juntando-se a Mahomes e Kelce trazer dois campeonatos do Super Bowl de volta a Kansas City nos últimos cinco anos. Reid trabalha dia após dia com seu quarterback e não tem dúvidas de que o duas vezes MVP do Super Bowl estará totalmente preparado para os Bills – e os elementos.

A temperatura durante o jogo no domingo deve ficar em torno de 15 graus Fahrenheit, sem levar em conta a possível sensação térmica. Buffalo abriu como ligeiro favorito contra Mahomes e Kansas City – e com Allen do outro lado, os fãs poderão assistir a um dos jogos mais divertidos da temporada de 2023 da NFL no domingo à noite.