Patrick Mahomes diz que tentou ‘forçar’ Travis Kelce a jogar contra os Chargers para atingir 1 mil jardas

EUuma entrevista recente na 610 Sports Radio, Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes revelou seus esforços para persuadir o companheiro de equipe Travis Kelce para jogar contra o Los Angeles Chargers, com o objetivo de manter KelceA sequência impressionante de 1.000 jardas recebidas por temporada desde 2016. Apesar de precisar de apenas 16 jardas no último jogo da temporada regular para continuar a sequência, Kelce escolheu o bem-estar da equipe em vez da glória pessoal.

“É o tipo de companheiro de equipe que ele é – com toda a honestidade, eu estava tentando forçá-lo a jogar”. Mahomes admitiu. Seus comentários refletiram um dilema tipicamente enfrentado por atletas de elite: o cabo de guerra entre as conquistas pessoais e as necessidades coletivas da equipe.

Travis Kelce é perseguido pela NFL enquanto Taylor Swift vai ao Globo de Ouro

Kelcecuidando de uma lesão no pescoço e tendo perdido a primeira semana da temporada devido a uma contusão óssea, finalmente decidiu descansar para o confronto Wild Card dos Chiefs contra o Golfinhos de Miami. Mahomes, que também ficou de fora do jogo contra o Carregadoresrevelou que a equipe havia projetado jogadas para ajudar Kelce alcançar o marco com segurança. “Fizemos algumas jogadas para ele em que íamos deixá-lo aberto e longe do contato”, disse ele.

Kelce escolheu ficar saudável para os playoffs

Esta decisão de Kelce, como Mahomes apontado, reflete uma profunda mentalidade de equipe em primeiro lugar. “Ele não podia fazer isso porque sabia que não era sobre ele, mas sobre a equipe”. Mahomes acrescentou, contrastando esta mentalidade com a recente lesão de Leões de Detroit o tight end novato Sam LaPorta, que se machucou enquanto os Leões disputavam a classificação nos playoffs.

Enquanto KelceEmbora os números em campo de John nesta temporada, com 984 jardas recebidas e cinco touchdowns, tenham sido os mais baixos desde 2015, sua decisão de priorizar o sucesso da equipe em vez de elogios pessoais fala muito sobre seus valores como atleta.

Enquanto o Chefes se preparar para o jogo dos playoffs contra o Golfinhoseles fazem isso com uma disposição bem descansada e focada na equipe Travis Kelce. Suas ações, apoiadas por Mahomes‘liderança, sirva como um lembrete do que é importante para uma equipe do Chiefs que busca fazer uma declaração.