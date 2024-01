Patrick Mahomes é atingido por bolas de neve por fãs do Angry Bills após vitória nos playoffs

Patrick Mahomes foi forçado a fazer uma saída rápida do Highmark Stadium na noite de domingo… isso depois que fãs furiosos do Bills atiraram continuamente bolas de neve em sua cabeça.

A estrela de Kansas City estava tentando comemorar a vitória do Chiefs por 27-24 na rodada divisionária em Buffalo… mas quando ele se aproximou da multidão, o Bills Mafia o fez correr para se proteger.

O vídeo da transmissão do jogo mostrou que os objetos voadores apareciam com tanta frequência que Mahomes teve que sair da área enquanto defendia a cabeça com a mão.