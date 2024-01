Patrick Mahomes e o frio levam os Chiefs à vitória nos playoffs sobre Miami

Patrick Mahomes arremessou para 262 jardas e um touchdown, teve o capacete quebrado ao receber uma rebatida no segundo tempo e passou a liderar o Chefes de Kansas City para uma goleada de 26-7 sobre o Miami Dolphins no quarto jogo mais frio da história da NFL no sábado à noite.

O capacete de Patrick Mahomes se abre após um golpe intenso no jogo

A liga reinante MVP encontrou Rashee Rice oito vezes para 130 jardas e um touchdown no jogo de playoff de wild card, e Isiah Pacheco adicionou 89 jardas corridas e outra pontuação, fazendo os Chiefs (12-6) ultrapassarem os Dolphins pela primeira vez em quatro encontros pós-temporada.

Harrison Butker adicionou quatro gols de campo para os atuais campeões do Super Bowl.

Os Dolphins (11-7), esgotados por lesões, não se pareciam em nada com o ataque dinâmico que liderou a liga em jardas durante a temporada regular. Tua Tagovailoa foi pressionado implacavelmente pela segunda defesa da NFL, o wide receiver Tyreek Hill teve uma recepção de TD de 53 jardas, mas foi interrompido em seu retorno a Kansas City, e os Dolphins terminaram com apenas 264 jardas no total.

Eles não venceram em Estádio Ponta de Flecha desde 6 de novembro de 2011, nem venceu um jogo dos playoffs desde 30 de dezembro de 2000.

Enquanto isso, os Chiefs venceram seu 15º jogo consecutivo nos playoffs em casa – sem contar um trio de Super Bowls. Mas eles irão para Buffalo na próxima semana se os Bills vencerem os Steelers em Segunda-feira em um jogo adiado um dia por uma nevasca. Caso contrário, os Chiefs receberão o Houston, que derrotou os Browns no início do sábado.

A sensação térmica atingiu uma temperatura de -27 graus negativos

Estavam -4 graus Fahrenheit negativos (-20 Celsius) no início do jogo, estabelecendo facilmente um recorde para o jogo mais frio no Arrowhead Stadium. Mas foram rajadas de vento, atingindo mais de 40 km/h e levando a sensação térmica a uma temperatura de -27 graus negativos, que tornaram o clima verdadeiramente miserável para quase todos.

Isso incluía estrela pop Taylor Swiftque mais uma vez apareceu para ver seu namorado, o tight end do Chiefs, Travis Kelce.

Ela pelo menos conseguiu assistir de uma suíte fechada. A maioria dos torcedores se amontoava do lado de fora com parkas, óculos de esqui e calças de neve, e os jogadores se amontoavam em torno de aquecedores nos bastidores, como se fossem um oásis no frio. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta para o que chamou de clima “perigosamente frio” que cobriu o meio-oeste.

Na verdade, o frio pode ter tornado o capacete de Mahomes tão frágil que um golpe no terceiro quarto derrubou um pedaço da concha de plástico. Assim que as autoridades viram o buraco do tamanho de um punho, eles fizeram Mahomes pegue um capacete reserva no banco.

O tempo não pareceu incomodar Hill, que estava jogando Cidade de Kansas pela primeira vez desde que seu antigo time o trocou para Miami, há dois anos. O principal recebedor da liga se aqueceu com uma camisa de manga curta e depois começou a queimar a robusta defesa do Chiefs e o cornerback All-Pro Trent McDuffie para uma longa recepção para touchdown no meio do primeiro tempo.

Mas o ataque dos Dolphins teve dificuldades, assim como aconteceu na derrota por 21-14 para os Chiefs no jogo de novembro na Alemanha.

Kansas City foi muito mais eficiente, marcando em quatro das seis tentativas do primeiro tempo. Mahomes coroou o primeiro com um lance de TD para Rice, e enquanto os lances seguintes continuavam fracassando na zona vermelha, Butker acrescentou um trio de gols de campo enquanto Kansas City ganhava uma vantagem de 16-3 no intervalo.

Os Chiefs adicionaram outro field goal no terceiro quarto, mas ainda era um jogo de duas posses de bola no início do quarto, quando os Dolphins pareceram forçar outro field goal. Mas uma bandeira tardia em Christian Wilkins por agredir o passador na terceira descida deu a Kansas City uma nova série de descidas, e Pacheco avançou para a end zone momentos depois para dar aos Chiefs uma vantagem de 26-7.

Os Dolphins finalmente conseguiram um impulso sustentado depois, mas a essa altura já era tarde demais. E quando não conseguiram converter na quarta descida, estavam caminhando para a 11ª derrota consecutiva quando a temperatura do jogo era de 40 graus ou menos.

Muito menos, neste caso.

LESÕES

Miami : S Jevon Holland (joelho) e CB Xavien Howard (pé) estavam inativos. CB DeShon Elliott (panturrilha) saiu no quarto período.