EUNo reino da história dos playoffs da NFL, Patrick Mahomes está sozinho, gravando seu nome nos livros de história da grandeza do futebol.

Com a recente vitória do Kansas City Chiefs contra o Buffalo Bills, Mahomes alcançou um feito inédito, garantindo seu quinto ano consecutivo com duas ou mais vitórias nos playoffs, um recorde que o coloca no auge da excelência na pós-temporada.

Nem mesmo os grandes nomes da NFL enfrentam Patrick Mahomes

Enquanto Mahomes pode estar em busca de igualar o recorde do campeonato de Tom Brady, ele já ultrapassou o lendário quarterback em uma categoria notável.

A importância desta conquista é destacada pelo fato de que quarterbacks respeitados como Tom Brady, Brett Favree Bart Starr só conseguiram duas ou mais vitórias nos playoffs em três pós-temporadas consecutivas durante suas ilustres carreiras.

Este sucesso recorde é uma prova de Mahomes’ proeza excepcional como atleta profissional.

No Chefes recente vitória sobre o ContasMahomes acrescentou mais uma pena ao seu boné ao se tornar o zagueiro com mais vitórias nos playoffs antes dos 30 anos.

Mahomes, um sábio dos playoffs da NFL

Em apenas seis temporadas como titular Mahomes também atingiu o Campeonato AFC Jogo todos os anos.

Enquanto ele disputa sua quarta aparição no Super BowlMahomes já conquistou dois campeonatos, dois prêmios MVP do Super Bowle dois da temporada regular MVP honras.

Um aspecto notável Mahomes’ o domínio da pós-temporada é seu desempenho excepcional contra adversários específicos.

O infeliz Notas de búfalo enfrentaram a eliminação pelas mãos do Chefes de Kansas City em três das últimas quatro temporadas, ressaltando Mahomes’ capacidade de brilhar quando é mais importante.

Em 16 jogos da pós-temporada Mahomes ostenta um notável recorde de 13-3, lançando 4.561 jardas, 38 passes para touchdown e apenas sete interceptações.

Essas estatísticas não apenas rivalizam, mas superam os números da temporada regular de sua carreira, solidificando Mahomes’ status de maestro da pós-temporada.

Como Mahomes se prepara para o Campeonato AFC Jogo contra o Baltimore Ravens, os fãs de futebol aguardam ansiosamente outro capítulo na jornada extraordinária do quarterback.

Enfrentando um adversário formidável, Mahomes reconhece o desafio do próximo domingo contra a equipe de Lamar Jackson, afirmando: “Não há fraqueza aí. Será preciso o nosso melhor esforço. Defesa, ataque, times especiais, eles fazem de tudo. É sempre um grande desafio, e aquele estádio vai arrasar, então estamos entusiasmados com o desafio. “