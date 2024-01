Patrick Mahomes novamente acusado de receber favoritismo da NFL

Tele seleção de Patrick Mahomes para o elenco do NFL Pro Bowl causou alvoroço entre fãs e analistas depois que um dos melhores zagueiros desta temporada foi desprezado.

Mahomes guiou o Chefes de Kansas City ao Super Bowl 57 em 2022, mas esta temporada foi decepcionante para o jogador de 28 anos, considerando seus altos padrões habituais.

Gesto heróico de Patrick Mahomes com jovem torcedor durante jogo do Chiefs

O Chefes estão 10-6 depois de uma queda na forma se aproximando dos playoffs, com Mahomes‘ forma uma queda livre. Enquanto isso, outros quarterbacks como Notas de búfalo quarterback Josh Allen têm recebido elogios de todos.

Apesar disso, Allen foi deixado de fora da escalação do Pro Bowl em favor de Mahomes e Golfinhos de MiamiTua Tagovailoa. E o apresentador de rádio Fox Sports Colin Cowherd afirmou que “não pode levar o Pro Bowl a sério” depois de ser desprezado em favor de Mahomes.

“A NFL faz tantas coisas certas, [but] o Pro Bowl não é um deles”, disse ele.Josh Allen lidera a NFL com 42 touchdowns… não chegou ao Pro Bowl. Se o Contas vencer contra Miami este fim de semana. Eu acho que sim, eles serão a semente número dois.”

Mais tarde, ele acrescentou: “Mahomestendo o pior ano da carreira, ele também conseguiu. Mahomes e Josh Allen têm o mesmo número de touchdowns de passe, 27. Allen tem 15 touchdowns corridos, Mahomes tem zero. Josh Allen bater Mahomes frente a frente, tem mais 15 touchdowns no total. As rotatividades [are] de forma justa, as equipes têm 10 e seis.

Patrick Mahomes e Logan Paul se envolvem em uma negociação inesperada de alto perfil

“Mahomes consegui, Allen não fiz, e eu amo Mahomes mas o Contas o ataque marca 27 pontos por jogo. O Chefes ataque com o treinador ofensivo mais inteligente talvez da nossa vida, Andy Reidpontuação 22. Mais uma vez, não sei… talvez os 15 touchdowns corridos extras tenham impactado isso.

Por que Josh Allen não foi selecionado?

Allen lidera as paradas de touchdown da NFL com 42 no total e a AFC com 13. Ele está empatado com Jalen dói para o maior número de touchdowns corridos em uma única temporada, com 15, além de 3.947 jardas de passe nesta temporada.

Existem algumas razões para explicar por que Allen não foi nomeado na escalação do Pro Bowl.

Apesar de se destacar por acumular um grande número de touchdowns, ele também provou ser um passador de bola arriscado, com 16 interceptações – uma média de uma por jogo.

Ele também perdeu a bola seis vezes este ano – um recorde na carreira – e perdeu três delas. Ele está contabilizando 19 viradas totais em 16 jogos até agora, o que pode sugerir que ele é menos confiável do que Mahomes.