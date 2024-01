Patrick Mahomes realiza os sonhos de um jovem torcedor com um gesto heróico em campo

Dapesar das crescentes críticas Patrick Mahomes nas últimas semanas e meses para ele e o Chefes Com atuações ‘decepcionantes’, o quarterback reconquistou muitos fãs após seu último gesto comovente com um jovem torcedor.

Durante uma das atuações mais convincentes da equipe contra o Cincinnati Bengals – eles venceram por 17-25- Mahomes foi flagrado compartilhando uma troca adorável com um jovem torcedor do Chiefs que estava esperando por ele na linha lateral antes do intervalo.

Gesto heróico de Patrick Mahomes com jovem torcedor durante jogo do Chiefs

Conforme evidenciado no vídeo, publicado pela conta oficial da equipe no X (antigo Twitter), Mahomes pode ser visto parando para cumprimentar o jovem enquanto ele voltava para o vestiário.

Depois de trocar algumas palavras, o quarterback deu um grande abraço no garoto antes de seguir seus companheiros até o vestiário.

A seção de comentários da postagem foi preenchida com respostas de fãs admirados. “Patrick Mahomes é um grande presente para Kansas City”, escreveu um deles. “Ele é o melhor”, disse outro.