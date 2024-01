Patrick Mahomes reflete sobre o que tornou esta temporada “desafiadora” para o Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes rotulou o Chefes de Kansas City A temporada de 2023 é tão “desafiadora”, já que o quarterback relembra sua temporada de 11-6 na AFC West, que os viu ter que passar pelas rodadas de wild card para defender seu Título do Super Bowl.

O Chiefs conseguiu vencer o AFC West à frente do Invasores de Las Vegas, mas eles terminaram como a terceira cabeça-de-chave na conferência, atrás do Baltimore Ravens (13-4) e Buffalo Bills (11-6) o que significa que eles tiveram que jogar uma partida extra para chegar ao jogo do campeonato contra o Corvos.

Eles derrotaram o Golfinhos de Miami 26-7 no Arrowhead Stadium em 14 de janeiro antes de ir para Nova York em 21 de janeiro para derrotar o Contas 27-24 em uma disputa acirrada. Se vencerem em 28 de janeiro, estarão novamente no Super Bowl, o que parecia bastante improvável nas últimas fases da temporada.

“Eu diria que é apenas um desafio porque tive que lidar com muitas adversidades, não tendo o sucesso que tive no passado.” Mahomes disse à mídia.

“Bate na madeira, não tive que lidar com as lesões que tive antes, mas, ao mesmo tempo, ser capaz de não vencer todos os jogos e ir lá e ter grandes estatísticas e todo esse tipo de coisa tem sido diferente.

“No entanto, isso me ensinou como vencer de maneiras diferentes e me tornar o melhor zagueiro do nosso time. Não necessariamente o melhor zagueiro em estatísticas e coisas assim, mas o melhor quarterback para nós irmos lá e conseguirmos vitórias.”

Detalhes de Ravens vs Chiefs

O Chiefs está agora em seu sexto jogo consecutivo no Campeonato AFC e enfrentará um Corvos equipe que esteve em chamas durante toda a temporada com Lamar Jackson fazendo uma campanha espetacular.

Eles se enfrentarão no M&T Bank Stadium, em Maryland, no domingo, 28 de janeiro, às 15h ET.