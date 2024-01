Patrick Mahomes sofre a ira dos fãs do Bills

Patrick Mahomes estava no seu melhor devastador como o Chefes de Kansas City estrela inspirou seu time a vencer o Notas de búfalo na noite de domingo, e os torcedores adversários deixaram claros seus sentimentos em relação a ele.

O jogador de 28 anos lançou dois touchdowns para Travis Kelce marcar, além de Isaías Pachechoo touchdown da vitória no quarto período, para enviar o Chefes através.

Brittany Mahomes e Taylor Swift enlouquecem após o touchdown de Travis Kelce

Os visitantes conquistaram uma vitória por 27-24 sobre seus adversários, apesar dos melhores esforços de Josh Allen, com o quarterback do Bills provando ser tão perigoso quanto muitos previram que ele seria com dois touchdowns corridos.

Mas MahomesA qualidade e a compostura brilharam no final e seus esforços de criação de jogo claramente afetaram a ‘Máfia’ do Bills – o nome dado aos fãs mais dedicados do Bill – da maneira errada.

Com uma grande quantidade de neve caindo na região nas últimas semanas, havia bastante pó residual dentro e ao redor do estádio. E com Mahomes visto correndo em direção ao final do campo, os frustrados torcedores do Bills decidiram lançar bolas de neve contra ele.

Felizmente, nenhum deles pareceu atingir o homem do Chiefs enquanto ele saía do campo e comemorava com seus companheiros. Mas isso mostra o impacto que ele teve na vitória que elevou o moral de seu time.

Mahomes apresenta um desempenho marcante

Não foi a melhor das temporadas para Mahomesmas ele está começando a crescer na pós-temporada como o Chefes procuram defender seus Super Bowl coroa.

Embora ele tenha feito apenas 23 passes naquela noite, ele ainda conseguiu marcar 215 jardas e preparar Kelce para dois touchdowns cruciais. Ele também ainda não fez nenhuma interceptação nos playoffs, tendo totalizado 14 na temporada regular.

Andy ReidA equipe está agora em uma seqüência de quatro vitórias consecutivas e Mahomes disse que os detalhes dolorosos de sua preparação foram fundamentais.

“Os caras encararam isso como um desafio” Mahomes disse. “Chegamos com a mesma mentalidade, que vamos nos unir, dar o nosso melhor e ver se conseguimos sair com uma vitória.

“E isso leva a mentalidade ao longo da semana, exige a execução de cada jogada, e fizemos um ótimo trabalho hoje e [we] foram capazes de marcar o suficiente para vencer.”