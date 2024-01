Patrick Mahomes Super Bowl: Em quantos Super Bowls ele apareceu e ganhou?

Aé o Kansas City Chiefs se preparando para seu sexto Super Bowl aparição na história da franquia, liderada pelo jovem fenômeno Patrick Mahomes, a expectativa e as comparações com zagueiros lendários como Tom Brady continuar a cativar os fãs da NFL.

Aparições de Patrick Mahomes no Super Bowl

No meio do Chefes de Kansas City quarta aparição no Super Bowl em seis temporadas, Patrick Mahomes está no comando, conduzindo a equipe com delicadeza e precisão.

Desde sua seleção como a 10ª escolha geral no Draft da NFL 2017Mahomes prosperou em Andy Reid ataque, acumulando estatísticas impressionantes – 28.140 jardas de passe, 219 touchdowns de passe e 62 interceptações – em suas seis temporadas como o Chefes iniciante.

The Chiefs, agora o terceiro time a jogar em quatro Super Bowls ao longo de um período de cinco anos, estão prestes a ingressar em uma empresa de elite com uma vitória potencial em Super Bowl LVIII.

Mahomesuma liga bicampeã e MVP do Super Bowlestá prestes a se tornar um dos poucos quarterbacks com quatro Super Bowl começa, um feito alcançado apenas por Hall da Fama do Futebol Profissional.

Deveria o Chefes garantir a vitória em Super Bowl LVIIIPatrick Mahomes se juntará a um clube exclusivo de zagueiros titulares com três Super Bowl anéis, colocando-o ao lado de lendas como Tsobre Brady, Joe Montana, Terry Bradshaw, e Troy Aikman.

Quantos anos tinha Patrick Mahomes quando ganhou seu primeiro Super Bowl?

Com apenas 24 anos, Patrick Mahomes alcançou um marco histórico ao liderar o Chefes de Kansas City para a vitória em Super Bowl AO VIVO.

Enfrentando o San Francisco 49ers, Mahomes orquestrou uma recuperação, marcando 21 pontos sem resposta no quarto período para garantir o Chefes primeiro título em cinquenta anos.

Mahomes completou 26 de 42 passes para 286 jardas, incluindo dois touchdowns e duas interceptações.

Seu jogo dinâmico também contou com um touchdown crucial, que lhe valeu o MVP do Super Bowl e solidificando seu status como o segundo quarterback mais jovem a ganhar o cobiçado título em História da NFL.

Na temporada passada, em 2023, Mahomes adicionou outro anel à sua coleção em Super Bowl LVII contra o Philadelphia Eagles.

Superando um déficit no intervalo, Mahomes mostrou sua habilidade com 21 de 27 passes completados para 187 jardas e três touchdowns.

O Chefes a vitória incluiu truques estratégicos, destacando Mahomes’ adaptabilidade e liderança no palco mais grandioso.

Aqui está uma visão geral Mahomes’ História do Super Bowl: