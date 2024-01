Patrick Mahomes tem que se apresentar porque sua esposa agora é amiga de Taylor Swift, diz Julian Edelman

Patrick Mahomes teve uma temporada regular de 2023 nada excelente, e é evidente que o Chefes de Kansas City estão lutando contra a falta de poder de fogo ofensivo, especialmente no departamento de wide receiver. As dificuldades da equipe fizeram com que Mahomes e seus companheiros achassem um desafio colocar pontos no placar, ao contrário dos anos anteriores.

Porém, há um novo elemento de pressão para o quarterback, como aponta Julian Edelman. Com a esposa de Mahomes, Brittany Mahomesformando uma amizade com ninguém menos que Taylor Swiftque por acaso está em um relacionamento com o tight end do Chiefs Travis Kelcehá um incentivo adicional para Mahomes ter um bom desempenho.

Edelman enfatiza a importância da presença de Swift nos jogos, afirmando: “Precisamos dela nos jogos porque a produção diminui com o ataque do time quando ela não está por perto… E Patrick Mahomes tem que se apresentar porque sua esposa é amiga de Taylor agora .Ele quer que esse relacionamento continue. Edelman também menciona a camaradagem entre Mahomes e Swift, destacando seus apertos de mão, lançamentos de bebês e verificações de quadril.

A temporada de 2023 foi tumultuada para Mahomes, com notável falta de consistência em seu desempenho. Sua habilidade habitual de carregar o time sozinho vacilou, com casos de recebedores abertos perdidos, progressões incorretas em jogadas de passe e má tomada de decisão sobre onde distribuir a bola. Embora a escassez de armas ofensivas certamente desempenhe um papel nas suas lutas, o próprio Mahomes não está isento de culpa.

Mahomes costumava fazer jogos excelentes em casa

Apesar de seus problemas na temporada regular, Mahomes tem se destacado historicamente em jogos de playoffs, chegando ao AFC Championship Game em todas as temporadas de sua carreira. À medida que os playoffs se aproximam, há um sentimento de confiança na capacidade de Mahomes de entregar resultados quando é mais importante.

Olhando para o futuro, um possível confronto curinga contra o Miami Dolphins está nas cartas dos Chiefs. Caso eles saiam vitoriosos e o Buffalo Bills também garanta uma vitória contra o Pittsburgh Steelers, uma revanche pós-temporada entre o Chiefs e o Bills o aguarda. A perspectiva de enfrentar adversários familiares nos playoffs adiciona uma camada extra de antecipação a um cenário já de alto risco.