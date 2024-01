Patrick Mahomes, Travis Kelce e os Chiefs juntam-se à empresa de elite com o 8º título consecutivo da divisão

Tele Chefes de Kansas City’25-17 vitória sobre o Cincinnati Bengals no domingo foi particularmente notável por alguns motivos. Primeiro, eliminou o Bengalas da disputa dos playoffs, a segunda campanha consecutiva em que Cincya temporada terminou em Cidade de Kansas – desta vez, porém, antes mesmo dos playoffs começarem.

Mas em segundo lugar, confirmou a Chefes como Campeões da AFC Oeste ainda denovo. Pela oitava temporada consecutiva, Patrick Mahomes e companhia são a classe da divisão – e mesmo em uma temporada em que não estão no seu melhor, os Chiefs ainda entrarão nos playoffs com pelo menos um jogo em casa garantido depois de enfrentar os desafios do Denver Broncoso Carregadores de Los Angelese a Invasores de Las Vegas.

O Ocidente passa por Kansas City…de novo

Os Chiefs deixaram para mais tarde do que gostariam nesta temporada, mas ainda assim encerraram a AFC West com um jogo de sobra depois de vencer o Bengals. No 10-6Kansas City não pode ser pego no topo da divisão e terminará pelo menos um jogo melhor que o 8-8 Broncosque foram eliminados da disputa dos playoffs apesar da vitória por 5-11 Carregadores no domingo.

Kansas City se tornou o segundo time a vencer sua divisão por pelo menos oito temporadas consecutivas desde o AFL–NFL fusão em 1970, juntando-se à Bill Belichick–Tom Brady era Patriotas da Nova Inglaterra -quem ganhou o AFC Leste uma gravação 11 temporadas consecutivas entre 2009 e 2019. O único outro time de todos os tempos que pode igualar essa sequência de domínio seria o Cleveland Brownsque começou a jogar no Conferência Americana de Futebol e ganhou quatro campeonatos consecutivos antes de ser absorvido pela NFL em 1950.

O segundo fôlego de Reid

Treinador principal dos chefes Andy Reid esteve no comando de cada temporada desta disputa pelo título da divisão dominante, que provavelmente não terminará tão cedo – contanto que Mahomes e final apertado Travis Kelce permanecem jogadores ativos. Reid ajudou a estabilizar uma franquia que havia atingido o pior recorde da NFL por 2 a 14 em 2012, um ano antes de sua chegada. Kansas City acumulou pelo menos 10 vitórias em todas as suas 11 campanhas no comando, exceto uma.

A temporada de 2023 pode ser considerada uma das conquistas mais importantes de Reid – especialmente se o atual campeão Chiefs conseguir retornar ao Super Bowl. Kansas City é estranhamente 12º no ataque de pontuação nesta temporada, já que Mahomes (14 interceptações, o recorde de sua carreira) sentiu falta de um verdadeiro receptor número 1 como Monte Tyreek. Mas a defesa dos Chiefs se transformou em uma das melhores da NFL para compensar o ataque atrasado. KC tem permitiu o terceiro menor número de pontos na liga e é segundo em jardas de passe permitidas e total de jardas permitidas.