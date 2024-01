Patrimônio líquido de Novak Djokovic 2024: Quanto ele ganhou nos últimos torneios que ganhou?

Slenda do tênis érbio Novak Djokovic já é considerado o melhor da história do esporte, acima até de outros jogadores incríveis como Roger Federer e Rafael Nadal. Mas em termos de riqueza, as pessoas sempre se perguntaram se ele também é o mais bem-sucedido lá. Para descobrir, vamos dar uma olhada em todo o patrimônio líquido e ganhos de Nole em 2024. Além de suas economias ao longo da vida, veremos especificamente o que ele já ganhou com o Aberto da Austrália sozinho em 2024. Djokovic está prestes a disputar as semifinais do torneio contra o italiano Jannik Sinner, que ocupa o 4º lugar na ATP. Mas o principal favorito é Novak Djokovic depois do impressionante 2023 que teve.

Quanto ele ganhou até agora no Aberto da Austrália?

Vamos ver quanto Novak Djokovic já ganhou no Aberto da Austrália de 2024, que aconteceu ao longo do mês de janeiro de 2024. Em primeiro lugar, todos os jogadores que jogaram a primeira rodada do torneio receberão $ 120.000 dólares americanos cada. Jogar as oitavas de final rende a cada jogador $ 180.000 USD. Nas oitavas de final, cada jogador receberá US$ 255.000. Todos os jogadores das oitavas de final recebem US$ 375.000. Jogar as aurterfinais dá a cada jogador um total de $ 600.000 USD. os emifinalistas recebem US$ 990 mil cada. Até agora, Novak Djokovic já ganhou um total de US$ 2.520.000. Cada jogador que chegou à semifinal do Aberto da Austrália receberá o mesmo.

As coisas vão mudar drasticamente após a final, cada jogador receberá uma quantia diferente em dinheiro por vencer o Aberto da Austrália ou terminar como vice-campeão. O segundo colocado recebe US$ 1.725.000. Mas o vencedor do torneio recebe incríveis $ 3.150.000 USD. Além disso, eles ganham outro título de Grand Slam em seu currículo. No caso de Novak Djokovic, primeiro ele precisa vencer a semifinal na quinta-feira e vencer a potencial final. Se ele fizesse isso, Novak ganharia seu título de Grand Slam nº 25. Entre todos os 24 títulos que ganhou, Novak Djokovic ganhou cerca de US$ 165 milhões. Entre isso e todos os seus acordos de patrocínio ao longo de sua carreira, a Forbes estima que Novak Djokovic vale cerca de US$ 250 milhões.