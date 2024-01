Patriots têm ‘plano de sucessão’ para a substituição de Bill Belichick

EUtalvez não aceite o Patriotas da Nova Inglaterra anseio por nomear um sucessor para o lendário Bill Belichickcomo NFL interno Ian Rapoport relatou que Jerod Mayoo técnico dos linebackers internos do time, parece ter o caminho certo para ser Nova Inglaterraa primeira nova nomeação de treinador desde 2000.

Como membro de Belichickpessoal, maionese seria um candidato de “continuidade” que procuraria revitalizar uma equipa que se tem cada vez mais afastado do “Caminho Patriota.” Mas talvez o melhor de tudo para Nova Inglaterra é que Mayo – que passou toda a sua carreira de jogador na franquia – seria mais fácil de contratar do que quase qualquer outro candidato do Patriotas poderia conversar.

A despedida emocionada de Bill Belichick aos fãs do Patriot: “Sempre serei um patriota”MC

O caminho de Mayo para ser o substituto de Belichick

Mayo há muito é considerado um dos mais prováveis ​​​​sucessores de Belichick. Depois que sua carreira de jogador terminou em 2015, Mayo tirou algum tempo antes de ingressar na equipe dos Patriots em 2019 – e eventualmente acumulou seriedade e responsabilidade suficientes para compartilhar as responsabilidades de defesa do jogo com Steve Belichick, Contafilho.

Quando os Patriots prorrogaram o contrato de Mayo em 2023, a organização comunicou ao NFL que Mayo estaria sendo considerado para substituir o Belichick mais velho quando chegasse a hora. Esse momento pode ser agora – e não seria o primeiro caso de uma equipe da NFL executando tal plano de sucessão para um treinador ou executivo de longa data.

O legado de Mayo como jogador

Mayo foi a escolha do Patriots no primeiro turno (10º no geral) no Draft da NFL de 2008e ele teve uma carreira produtiva de oito anos que o viu ganhar um Super Bowl após a temporada de 2014 e ganhe a seleção para dois Pro Bowls. O linebacker também foi nomeado Tudo profissional em 2010, quando liderou a NFL com 175 tackles.

As lesões desaceleraram Mayo em suas últimas temporadas na NFL, mas ele era um membro querido da dinastia dos Patriots que recebeu aplausos por sua atitude – e especialmente por sua ética de trabalho. Essas qualidades devem servir bem a Mayo se, como esperado, o dono do Patriots Roberto Kraft o nomeia o próximo treinador da Nova Inglaterra.