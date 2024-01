Pau Gasol se junta a Tom Brady e Serena Williams em um ‘Dream Team’ de conselheiros

Tele é empreendedor Pau Gasol acaba de anunciar uma nova iniciativa empresarial com o lançamento de Consello Striveonde a lenda do desporto espanhol pretende reunir desporto, entretenimento e desenvolvimento de liderança numa única plataforma.

Ele fará isso com uma equipe extraordinária: Tom Brady e Serena Williamslendas do esporte mundial, que também atuam como sócios fundadores deste Dream Team único, especializado em orientação, investimento e gestão de conteúdo nas áreas citadas.

“Eu vi em primeira mão o impacto duradouro que os esportes podem ter dentro e fora da quadra”, Gasol disse em um comunicado de imprensa.

“Juntando-se Consello Strive como parceiro é um passo natural para mim dada a minha paixão pelo crescimento e por mudanças impactantes, aspectos que já estou abordando através da Gasol16 Ventures, meu veículo de investimento, e da Fundação Gasol, cuja missão é erradicar a obesidade infantil.”

Quem está envolvido no elenco de lendas?

Tom Bradysete vezes campeão do Super Bowl e cofundador da Consello, bem como Serena Williamsvencedora de 23 títulos de Grand Slam de tênis, está entre o elenco de parceiros da nova empresa, junto com Declan Kelly, Janey Whiteside, Peter Mattoon, Dr. Oscar Salazar e Mindy Grossmanentre outros.

“Desde o início da nossa jornada em Consello,” Brady disse. “Nossa missão tem sido muito clara: tornar o que há de melhor no mundo ainda melhor. Consello Strivereunimos os principais líderes para orientar pessoas nos esportes e no entretenimento de maneiras nunca antes experimentadas.”

Serena Williamspor sua vez, comemorou “ser capaz de colaborar com líderes emergentes, especialmente mulheres jovens, para ajudá-los a alcançar seus objetivos e sonhos”.

O que exatamente é Consello Strive?

O grupo lida com ativos comerciais e planos de investimento em diversos setores e visa criar um crescimento sustentável e lucrativo ao longo do tempo. Também é especializada em consultoria em uma gama ainda maior de áreas, com foco em planos estratégicos e tomada de decisões estratégicas.

É descrito como o primeiro desse tipo a existir em todo o mundo, pelo menos em escala global, e, portanto, poderia evoluir ao longo do tempo e se desenvolver em algo novo ou continuar a adicionar novas categorias e serviços à sua lista.

“Consello Strive busca capacitar aqueles que investem ou negociam ativos no espaço esportivo, de mídia e de entretenimento para maximizar seu potencial de negócios e criar valor sustentável ao longo do tempo”, dizia uma declaração de Gasol16 Ventures.

“conselho oferece assessoria integral para otimizar a evolução de investimentos, negócios, ligas, equipes ou estratégias de marca, bem como na tomada de decisões relacionadas a tecnologia, infraestrutura e acordos comerciais, entre outras disciplinas.”