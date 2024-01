Paul Walker recusou oferta de US$ 10 milhões para interpretar Superman

Paulo Walker, mais conhecido por seu papel como Brian O’Conner no Série ‘Velozes e Furiosos’recusou US$ 10 milhões em 2003, quando lhe foi oferecido o papel de um dos super-heróis mais famosos da história.

O ator, que morreu em 2013 em um acidente de carro, disse não ao papel de Superman. Matt Luber, empresário de Walker, e Oakley Lehman, dublê do atorexplicou isso no documentário póstumo de 2018 sobre sua vida, ‘Eu sou Paul Walker’.

Ryan Reynolds hilário discurso de aceitação do Emmy vestido como Deadpool

“Acho que foi um acordo de US$ 10 milhõese ele era o favorito”, Transbordar explicou.

“Ele estava pronto para isso, eu sabia que ele estava pensando em fazer isso.”

“Eu sabia que ele não queria fazer três ou quatro Superman [films] e ser o Superman pelo resto da vida”, Lehman contínuo.

Paul Walker até experimentou a fantasia do Superman

Walker até experimentou o traje do Superman durante uma prova de fantasia, quando percebeu que não era para ele.

“’Estou com um ‘S’, tenho uma capa, botas, meia-calça … este não sou eu. Estou dando o fora daqui. ‘ E ele se foi“, Luber disse que Walker contou a ele.

andador disse ao Chicago Sun-Times em 2003: “Sim, eu poderia ter ganhado um zilhão de dólares com essa franquia. Provavelmente poderia ter comprado minha própria frota de jatos ou minha própria ilha.

“Quer saber? Eu não preciso disso. Minha marca favorita de tênis de corrida custa US$ 23. Raramente pago mais de US$ 40 por meus jeans. Coloque uma camiseta e isso me custará US$ 20 ou US$ 10 se eu comprar no praia. Não preciso de um zilhão de dólares para administrar esse tipo de estilo de vida.“

Naquele ano de 2003, ele lançou seu filme ‘2 velozes e 2 furiosos’, ao lado Tyrese Gibson.