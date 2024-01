Paulo Costa quer ‘luta dos sonhos’ contra Khamzat Chimaev pelo título dos médios do UFC

Apesar de ser o próximo escalado para enfrentar Robert Whittaker, Paulo Costa ainda está de olho em Khamzat Chimaev.

Costa e Chimaev têm uma rivalidade de longa data que deveria ser resolvida no UFC 294. Porém, Costa foi forçado a abandonar o card devido a uma lesão e, em vez disso, Chimaev enfrentou o ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman, vencendo por decisão.

Costa agora enfrentará Whittaker no UFC 298, e conversando com A hora do MMA“Borrachinha” explicou porque enfrenta o ex-campeão no lugar de Chimaev.

“Eu estava tentando lutar contra Gourmet Chen Chen – Chimaev”, disse Costa. “Eu estava tentando. Como eu não pude lutar, e ele lutou contra o Kamaru – ele venceu, mas não convenceu ninguém, acho que não, eu e as pessoas com quem converso, pelo menos, e a maioria dos fãs, acho que não. Eu não estava convencido de que ele fosse o cara, o candidato número 1. Então continuo tentando essa luta, pressionando por essa luta. ‘OK pessoal, vamos fazer essa luta acontecer’, e o que Hunter e o pessoal do UFC disseram é que ele não vai lutar até junho ou julho ou algo assim. …

“Então eu precisei me mudar. Eles disseram: ‘Temos Whittaker.’ Eu disse OK, vamos embora.

Costa e Chimaev brigam publicamente há mais de um ano, desde uma altercação entre os dois antes do UFC 279. Costa e Whittaker também estão ligados como possíveis oponentes há vários anos, com a dupla recebendo cartão amarelo em duas ocasiões anteriores. Agora, os dois finalmente vão se enfrentar e Costa acredita que, se vencer, a próxima disputa pelo título poderá ser a próxima.

“Nunca sabemos, mas devo ser o candidato número 1”, disse Costa sobre o que está em jogo neste confronto. “Ou eu ou Whittaker, quem quer que ganhe, eu acho. Whittaker vem de uma derrota, mas acho que é uma luta interessante, e a situação no peso médio agora é decidir quem será o próximo na fila.”

Em 2020, Costa lutou pelo título dos médios, perdendo para Israel Adesanya no UFC 253. Se acertar desta vez, enfrentará o vencedor do confronto Sean Strickland-Dricus du Plessis, que acontece no dia 20 de janeiro. no UFC 297. E se ele conquistar o título, só há uma luta que ele deseja para sua primeira defesa de título: Chimaev.

“Minha luta dos sonhos é pelo cinturão contra Chen Chen”, disse Costa. “Não tenho dúvidas sobre uma luta, um confronto contra o Chimaev. Posso apostar tudo em mim. Estou muito confiante nessa luta.

“Isso deveria acontecer, tem que acontecer. Mas eles não podem forçar [him]. Você não sabe o quanto todo mundo do UFC forçou, na verdade forçaram o Khamzat a lutar comigo em Abu Dhabi. Ele [turned is down] três vezes no ano passado. Eles colocaram ele no canto e disseram: ‘OK, então você não vai lutar com ninguém se não lutar com o Paulo’. Eles fizeram um contrato muito bom para ele, como US$ 2 milhões, para assinar esse acordo. Mas Allah o salvou. Deus o salvou, só por enquanto.”

Mas antes de mais nada, Costa precisa superar Whittaker no UFC 298. Assim como está com Chimaev, “Borrachinha” está extremamente confiante de que o ex-campeão dos médios é apenas um trampolim para seus sonhos.

“Acho que vou pegá-lo, socos ou chutes, não sei”, disse Costa. “Mas tenho a sensação de que vou colocá-lo em algum movimento que ele não consegue ver e ele vai dormir.”

O UFC 298 acontece no dia 17 de fevereiro, no Honda Center, em Anaheim, Califórnia. O evento será encabeçado pela luta pelo título dos penas entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria.