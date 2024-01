Peça a Carteira do Idoso pela internet e explore todas as vantagens disponíveis

A importância da carteira do idoso destaca-se pela concessão de novos recursos, facilitando a vida dos aposentados. A ferramenta, emitida pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH), está disponível para cidadãos brasileiros com mais de 60 anos, oferecendo benefícios diversos, independentemente de serem segurados do INSS.

Como solicitar a carteira do idoso?

Ao solicitar a carteira do idoso online, os beneficiários têm acesso a vantagens como vagas preferenciais, meia-entrada em eventos e atendimento prioritário. Destaca-se, especialmente, o direito a passagens interestaduais gratuitas de ônibus, proporcionando mobilidade sem custos adicionais.

O funcionamento da carteira é simples e intuitivo. Apresentando-a em plataformas online ou presencialmente na compra de ingressos ou passagens de ônibus, os beneficiários podem usufruir das vantagens garantidas por ela.

Portanto, em casos de indisponibilidade de vagas para passagens interestaduais gratuitas, o idoso ainda tem direito a um desconto de 50% no valor da passagem.

Emissão do documento

Assim como a emissão do documento pode ser realizada de duas formas: online, pelo site do Gov.br, ou presencialmente, pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Desse modo, esta ferramenta fortalece a autonomia dos idosos, garantindo acesso a benefícios sociais fundamentais, e representa mais um passo para uma sociedade justa, que preza pelo respeito e pela valorização dos idosos.

Online



Para solicitar online, o cidadão deve clicar em “iniciar” na plataforma, selecionar a opção “emitir carteira”, preencher os dados solicitados, informar os documentos necessários (RG, CNH ou passaporte, comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento) e a carteira estará disponível para impressão.

Passo 1: Acesse o site da Carteira do Idoso

Acesse o site da Carteira do Idoso através do link https://carteiraidoso.cidadania.gov.br/.

Passo 2: Faça login no Gov.br. O Gov.br é uma plataforma do Governo Federal que possibilita o acesso a diversos serviços públicos digitais. Para emitir a Carteira do Idoso, é essencial possuir uma conta no Gov.br. Se ainda não possui uma conta, é possível criar uma no site do Gov.br.

Passo 3: Emita sua carteira. Após realizar o login no Gov.br, você estará apto a emitir sua Carteira do Idoso. Para isso, preencha os dados solicitados e clique no botão “Emitir”.

Passo 4: Imprima ou salve sua carteira. Posterior à emissão, você terá a opção de imprimir sua Carteira do Idoso ou salvá-la em sua versão digital.

Dessa forma, a versão digital da Carteira do Idoso é válida para todos os propósitos.

Presencialmente

Para solicitar presencialmente junto ao CRAS, é necessário comparecer com documento de identidade com foto, CPF e número do NIS. Caso não tenha o CadÚnico, o cadastro pode ser realizado no momento da solicitação da carteira.

Logo assim todas as pessoas com mais de 60 anos, sem comprovação de renda, que recebem até dois salários mínimos e estão cadastradas no CadÚnico do Governo Federal podem solicitar a carteira do idoso.

Passo 1: Localize o CRAS mais próximo. Para encontrar o CRAS mais próximo da sua residência, acesse o site do Ministério da Cidadania.

Passo 2: Apresente-se ao CRAS. Leve ao CRAS os seguintes documentos:

– Documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS, etc.)

– CPF

– NIS (Número de Identificação Social)

Passo 3: Preencha o formulário. No CRAS, um técnico estará à sua disposição para auxiliá-lo no preenchimento do formulário de solicitação da Carteira do Idoso.

Passo 4: Retire sua carteira. O prazo para a emissão da Carteira do Idoso é de 45 dias, a contar da inscrição no Cadastro Único. Uma notificação será enviada a você quando sua carteira estiver pronta para ser retirada.

Tanto qaunto, após a emissão, você terá a opção de imprimir sua Carteira do Idoso ou salvá-la em sua versão digital. Caso não possua o NIS, é possível solicitá-lo diretamente no CRAS.

Portanto, a validade da carteira do idoso é de dois anos, sendo necessário solicitar uma nova antes do vencimento. Contudo, o documento contém informações como nome completo, data de nascimento, número do documento de identificação, CPF, NIS, data de expedição, validade e um QR Code com código alfanumérico.