Pedro Pascal continua briga engraçada com Kieran Culkin no Emmy Awards

Pedro Pascal manteve sua rivalidade engraçada com Kieran Culkin no Emmy Awards de segunda-feira, acusando hilariamente o ator de me dar uma surra.

A estrela de “The Last of Us” subiu ao palco com o braço na tipóia no 75º evento anual para entregar o prêmio de melhor ator coadjuvante em uma série dramática para a estrela de “Succession” Matthew Macfadyen. O que aconteceu a seguir foi tudo capturado em vídeo.

De pé diante de um microfone, Pascal disse ao público repleto de estrelas no Peacock Theatre de Los Angeles: “Todo mundo está perguntando sobre meu braço, mas na verdade é meu ombro. E acho que é hora de deixar todos saberem que Kieran Culkin me deu uma surra. .”

Toda a multidão caiu na gargalhada, exceto Culkin, que estava sentado com um olhar sério, enquanto lançava um olhar duro para Pascal. Mas Culkin não conseguiu manter a cara séria por muito tempo e logo começou a rir com as outras pessoas, quando o vídeo foi interrompido.

No início deste mês, os dois atores lançaram sua briga alegre no Globo de Ouro no Beverly Hilton em Beverly Hills.

Ao aceitar o troféu de “Melhor Ator em Série Dramática” por Sucessão da HBO, Culkin deu um soco brincalhão em Pascal, dizendo-lhe para “chupar”. Pascal foi indicado na mesma categoria por seu papel em outra série popular da HBO, “The Last of Us”.

Aliás, Pascal disse à Associated Press no Globo de Ouro que machucou o braço durante uma queda.