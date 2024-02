Pela primeira vez, bordado feito por mãos penedenses participará da New York Fashion Week

Peça é do premiado Ateliê Pontos e Contos; Desfile acontecerá no dia 09 de fevereiro

E Penedo segue sendo destaque de todas as formas, seja no Brasil ou pelo mundo afora. Pela primeira vez, o bordado feito por mãos penedenses participará da New York Fashion Week (NYFW), uma das semanas de moda mais importantes do segmento. A peça é do ateliê premiado Pontos e Contos, que tem como presidente a artesã Francisca Lessa.

A Pontos e Contos foi indicada por Marcela Bacchin, da empresa Teçá Impacto. A peça, que é única e exclusiva, remete ao Brasil e conta uma determinada história, característica já conhecida e marcante da associação penedense. O bordado levou cerca de cinco meses para ser concluído, é colorido, e nele foram gastos 700 metros de linha.

“Penedo, mais uma vez, será destaque internacional pela essência criativa e cultural de seu povo. A Cidade Criativa da UNESCO terá a justa representação de seu artesanato premiado em um dos maiores eventos de moda do planeta. Parabéns, Pontos e Contos! Parabéns, Penedo!”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

O bordado feito à mão participará do Desfile da Diversidade da NYFW, iniciativa do Consulado-Geral do Brasil em Nova York. O evento tem o intuito de destacar a riqueza, a autenticidade e a inovação da moda brasileira. O desfile também vai incentivar os pequenos negócios brasileiros, em um ambiente que prioriza a inclusão e a colaboração intercultural.

“A expectativa é enorme para o grande dia. Estamos muito felizes com a oportunidade. O reconhecimento pelo nosso trabalho é sempre muito gratificante, pois só mostra que estamos fazendo a coisa certa. Já tem gente querendo saber mais detalhes sobre a peça, quanto custa em dólar. Sinto que depois dessa visibilidade, vamos trabalhar um bocado”, disse Francisca Lessa, presidente da Pontos e Contos.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC