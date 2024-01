Penelope, filha de Scott Disick, North West recria dança de ‘Saltburn’

Scott Disickfilha Penélope está aderindo a uma nova tendência viral com amigos… embora a inspiração para a tendência possa levantar algumas sobrancelhas.



Instagram / @letthelordbewithyou

O negócio é o seguinte… SD apareceu para oferecer uma festa do pijama em sua casa para Penelope e alguns amigos no sábado à noite – incluindo seu primo, Kim Kardashianfilha noroeste. As garotas claramente se parecem com seus familiares famosos porque elas passaram a noite filmando vídeos do TikTok.

O clipe de Disick mostra as meninas filmando seu filho de 11 anos dançando escada abaixo e pela enorme propriedade na área de Los Angeles. Eles estão tocando “Murder on the Dancefloor” enquanto PD gira e vira em direção à cozinha.

Se tudo isso lhe parece familiar… provavelmente é porque Barry KeoghanO personagem de Michael faz a mesma coisa no filme “Saltburn” – embora dance nu.

Se você ainda não viu o filme, spoilers… basicamente, o personagem de BK, Oliver, se despe e dança pela enorme propriedade da família rica de outro personagem depois de assassiná-los com sucesso por seu dinheiro – resultado final, conteúdo muito adulto.



nos estúdios TMZ

Para ser justo, a dança ganhou vida própria online, com muitas pessoas a recriando totalmente vestidas, assim como as meninas fizeram… mas ainda deixou alguns fãs online preocupados por terem visto o filme.

Na maioria das vezes, porém … os seguidores no post de Disick no IG estão apenas elogiando o quão divertido é o momento que as garotas parecem estar tendo e aplaudindo Scott – parece que muitas pessoas acham que a casa dele parece um bom momento.

Penelope certamente parece animada com uma noite de garotas em… longe de seus irmãos Pedreiro, Reinado e novo bebê mano Rochoso Quem nasceu apenas alguns meses atrás.



TikTok / @kimkardashian