Perdão de empréstimos estudantis 2024: Quando os empréstimos estudantis serão cortados em fevereiro?

Perdão de empréstimo estudantil é um dos tópicos mais comentados na América, especialmente porque Presidente Joe Biden anunciou o programa histórico de perdão de empréstimos estudantis. Depois de um longo processo jurídico em que as diferentes partes dos Estados Unidos se envolveram numa grande disputa, acabamos de receber a confirmação de que o primeiro lote de perdão de empréstimo estudantil para os mutuários ocorrerá em fevereiro. Isso é apenas para mutuários federais de empréstimos estudantis. Também será válido para aqueles que estão economizando em um plano de reembolso da Valuable Education, que inicialmente pediram um empréstimo de US$ 12.000 ou menos e que fazem pagamentos há pelo menos 10 anos. Esses são os que terão suas dívidas perdoadas primeiro.

Como posso saber se meu empréstimo estudantil será cancelado?

As pessoas mencionadas acima serão elegíveis para o perdão de quaisquer saldos pendentes pelo governo, uma disposição que estava inicialmente prevista para começar a ser implementada durante o verão de 2024. Esses mutuários elegíveis são aqueles que agora verão a sua dívida perdoada durante o mês de Fevereiro, de acordo com um relatório do Departamento de Educação. Além disso, esses mutuários não precisarão realizar nenhuma ação adicional. Então, para ser claro. Os mutuários do plano de reembolso de poupança são os elegíveis para que o restante de seus saldos seja completamente perdoado após apenas uma década completa de pagamentos efetuados.

Este número de anos para pagar empréstimos estudantis caiu para 10 anos, no mínimo, em relação aos 20 anos anteriores. Pessoas que originalmente pediram empréstimos de até US$ 21.000 podem ter suas dívidas perdoadas antecipadamente no plano SAVE. Essas pessoas precisam fazer pagamentos por mais um ano para cada US$ 1.000 emprestados acima do limite de US$ 12.000 antes que qualquer um de seus empréstimos seja perdoado. O que significa que se você contrair empréstimos no valor de $ 15.000, poderá obter o perdão de sua belência em 13 anos no plano SAVE, em vez dos 20 anos anteriores.