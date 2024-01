Perseguidor de Ariana Grande se declara culpado após ter invadido sua casa 92 vezes

ARiana Grande agora está tranquila depois que Aharon Zebulun Israel Brown se declarou culpado de perseguição, roubo residencial e ameaças criminais durante uma situação grave que começou em 2021.

Casa de Ariana Grande foi invadida 92 vezes

Segundo relatos, além de Brown ter invadido a residência do artista portando uma faca, ele violou uma ordem judicial e mexeu em equipamentos de alarme de incêndio. Os policiais que responderam ao caso encontraram o indivíduo escondido em umespaço rawl sob a mansão.

O Gabinete do Procurador Distrital relatou que Aharon invadiu a casa de Ariana mais de 92 vezes entre fevereiro e setembro de 2021 e ameaçou a equipe de segurança e a própria cantora com arma afiada em setembro daquele ano.

As autoridades encontraram inúmeras evidências de vários esforços para invadir a casa do artista. Brown possuía mais de 2 mil arquivos de fotos e vídeos de Grande e enviou mensagens ameaçadoras no Instagram entre 26 de maio de 2021 e 26 de junho de 2022.

A sentença está marcada para o próximo dia 3 de maio no Tribunal Superior de Santa Bárbara, perante a juíza Pauline Maxwell. Brown pode enfrentar uma sentença de três anos e oito meses e estaria sujeito a uma restrição de 10 anos.