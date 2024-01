Peso pesado do UFC Jailton Almeida reserva luta beneficente de MMA contra homem com síndrome de Down no Brasil

O peso pesado em ascensão Jailton Almeida tem outra luta marcada antes do confronto no UFC 299 com Curtis Blaydes – e será uma luta que ele perderá felizmente.

A promoção brasileira de MMA Demo Fight anunciou na quarta-feira que “Malhadinho” enfrentará Álvaro Borges, atleta com síndrome de Down, em uma exibição de MMA em seu próximo show Demo Fight 18 em Salvador, Brasil, no dia 27 de janeiro.

“Estou muito feliz por fazer parte deste evento e ajudar a realizar o sonho do Álvaro de voltar a lutar MMA”, disse Almeida.

Borges compete regularmente em torneios especiais de jiu-jitsu no Brasil e no exterior, e já entrou no octógono para uma luta beneficente de MMA sob a bandeira Demo Fight, levantando a mão no final.

O promotor do Demo Fight, Demistocles Brito, explicou que sua decisão de marcar lutas especiais vem do amor por um sobrinho autista e de perceber como o esporte ajudou em seu desenvolvimento.

“O objetivo do Demo Fight é não só revelar novos talentos, mas também promover a inclusão”, disse Brito ao MMA Fighting. “Começamos fazendo isso no Demo Fight 11 com o maneta Marney Maxx, e depois fizemos uma luta agarrada com dois atletas cegos. No nosso último evento tivemos o Álvaro lutando MMA pela primeira vez, e agora ele vai para a segunda contra o Malhadinho.”

Para Almeida, sua próxima missão dentro da jaula do UFC é uma luta de três rounds contra Curtis Blaydes, em Miami, e ele busca colocar seu nome na conversa pela disputa pelo cinturão dos pesos pesados.

Almeida lutou recentemente em São Paulo, derrotando o substituto Derrick Lewis por decisão. O brasileiro está invicto até o momento no UFC com seis vitórias, sendo cinco delas por paralisação.

Almeida não é o primeiro veterinário do UFC a ajudar uma pessoa com necessidades especiais a realizar seu sonho. Em 2015, o ex-desafiante ao título dos médios Nate Quarry saiu da aposentadoria para uma luta de exibição com Jake Beckmann, que também tem síndrome de Down.

“Foi tão bom ouvir todo mundo gritando e gritando e apoiando tanto o que ele passou”, disse Quarry ao MMA Fighting. “Essa foi uma grande parte da razão pela qual eu estava fazendo isso, para que as pessoas soubessem que isso não é um espetáculo. Este é apenas um jovem com alguns objetivos, sonhos e coisas que deseja realizar, e se eu puder fazer parte disso, farei.”

O ex-astro do UFC Diego Sanchez também participou de uma luta de exibição com o competidor com síndrome de Down Isaac Marquez em 2017. Sanchez elogiou “The Shermanator” por sua dedicação ao treinamento e “perdeu” a luta com um armlock no primeiro round.