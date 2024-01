Pesos pesados ​​do Steelers apoiam Mike Tomlin após a saída dos playoffs

Tele Pittsburgh SteelersA temporada de 2023 terminou na noite de segunda-feira com um Perda de 31-17 para o Notas de búfalo no Estádio de destaque. Pouco se esperava do ladrões em 2023, mas o treinador principal Mike Tomlin liderou um grupo competitivo para 10 vitórias pela primeira vez desde 2020 e um terceira aparição nos playoffs em quatro anos.

Tomlin na segunda-feira deu início a uma onda de especulações sobre seu futuro quando ele encerrou a coletiva de imprensa pós-jogo com saindo do pódio sem responder a pergunta sobre seu contrato. Com rumores de que o jogador de 51 anos poderia deixar a cidade que chamou de lar nas últimas 17 temporadas, dois dos líderes dos Steelers decidiram dar apoio público ao seu treinador após uma quarta derrota consecutiva nos playoffs.

Mike Tomlin sai furioso da coletiva de imprensa depois que Steelers perde para BillsTwitter

TJ Watt: Não quero jogar para nenhum outro treinador

Certamente ajuda o caso de Tomlin que TJ Watt apoiou o treinador como o único líder por quem ele jogaria. Wattque liderou o NFL em sacos nesta temporada para o terceira vez em quatro anosdisse aos repórteres na terça-feira o quanto ele respeita e aprecia Tomlin – dentro e fora do campo.

Watt e Cameron Heyward são dois de Pitsburgolíderes e estrelas mais identificáveis, e ambos querem que Tomlin permaneça nos próximos anos. Heywarduma âncora de linha defensiva e três vezes Tudo profissional sob a tutela de Tomlin, ecoou os pensamentos de Watt sobre o treinador – até a recusa em pensar em jogar para qualquer outra pessoa.

“Este grupo não funcionaria nem para chegar aos playoffs sem Mike T”, disse Heyward. “Ele nos mantém responsáveis ​​de cima a baixo e não quero jogar para nenhum outro treinador”.

Tomlin planeja retornar

Mesmo tendo saído furioso quando questionado sobre o futuro durante a coletiva de imprensa de segunda-feira, Tomlin teria dito a Watt, Heyward e os outros Steelers que ele está planejando treinar a equipe em 2024 – o último ano da extensão que ele assinou com Pittsburgh em 2021.

Tomlin tem um recorde de carreira como treinador na temporada regular de 173-100-2e ele levou os Steelers a dois campeonatos AFC – bem como um Super Bowl vencer após a temporada de 2008. Depois Bill Belichicka saída do Patriotas da Nova InglaterraTomlin se tornou o jogador da liga treinador mais antigoe sua passagem pela linha lateral de Pittsburgh pode até ser estendida para além de 2024. É possível que Tomlin passe 20 anos ou mais como técnico do Steelers, mesmo com as recentes decepções nos playoffs.