Pesquisa revela as profissões mais promissoras para o ano de 2024; Descubra quais são!

A revolução digital está impulsionando o destaque de algumas profissões nos próximos anos, demandando novos profissionais. De acordo com o Guia Salarial Robert Half 2024, estas são as atividades que podem dominar o futuro do mercado de trabalho, já oferecendo bons salários neste ano.

Lucas Nogueira, diretor regional da Robert Half, comentou que em um mercado dinâmico e em constante evolução, essas profissões não apenas antecipam necessidades emergentes, mas também refletem demandas atuais. Logo assim já acompanhamos a ascensão de profissões com o potencial de moldar e definir padrões para o futuro.

O levantamento da Robert Half destaca as seguintes profissões em diversas áreas:

Profissões da Engenharia

– Especialista em sustentabilidade, focado em soluções sustentáveis para desafios complexos;

– Engenheiro em inteligência artificial, utilizando algoritmos avançados para automação e sistemas inteligentes;

– Engenheiro de dados, responsável pela gestão e otimização de dados na organização.

Por fim, salários previstos para 2024: entre R$ 6.650 e R$ 49.250

Profissões da área Jurídica

– Venture capital, estruturando investimentos para startups e empresas em crescimento;

– Propriedade intelectual/inovação/tecnologia, focado na gestão de ativos intelectuais e inovação;

– Life Sciences, assessorando questões legais em ciências da vida;

– Privacidade e proteção de dados, garantindo conformidade com normas de privacidade;

– Infraestrutura/aeronáutica/marítima, lidando com aspectos jurídicos em projetos de infraestrutura.

Por fim, salários previstos para 2024: entre R$ 9.850 e R$ 42.300



Você também pode gostar:

Mercado Financeiro

– ESG, especializado em investimentos alinhados com critérios ambientais e sociais;

– Business Intelligence, utilizando dados financeiros para insights estratégicos;

– Private Banking, oferecendo serviços financeiros personalizados a clientes de alta renda;

– Áreas regulatórias (Compliance/KYC/Data Protection), garantindo conformidade com normas financeiras;

– M&A, especializado em fusões e aquisições.

Por fim, salários previstos para 2024: entre R$ 15.500 e R$ 74.550

Recursos Humanos

– Especialista em DEI, focado na inclusão nas empresas;

– People Analytics, analisando dados para gestão de pessoas;

– Especialista em felicidade corporativa, promovendo ambientes de trabalho positivos.

Por fim, salários previstos para 2024: entre R$ 6.700 e R$ 52.500

Seguros

– UX/UI, desenvolvendo experiências intuitivas para interações em seguros;

– Atuário, analisando riscos para precificação de seguros;

– Comercial/Vendas, desenvolvendo estratégias de negócios no setor de seguros;

– Subscrição, avaliando e precificando riscos em apólices de seguro.

Por fim, salários previstos para 2024: entre R$ 8.900 e R$ 57.550

Tecnologia

1- Especialista em IOT, desenvolvendo soluções para a Internet das Coisas;

2- Especialista em Salesforce, implementando soluções para melhorar processos de vendas e atendimento ao cliente;

3- Especialista em Machine Learning, desenvolvendo cálculos e simulações para sistemas inteligentes;

4- Cientista de dados, analisando volumes de dados para insights estratégicos;

5- Especialista em segurança da informação, protegendo sistemas contra ameaças cibernéticas.

Por fim, salários previstos para 2024: entre R$ 13.100 e R$ 51.650

Vendas e Marketing

– Especialista em Business Intelligence, utilizando dados para estratégias de marketing;

– Analista de dados, identificando tendências de mercado;

– Especialista em transformação digital, modernizando processos de vendas e marketing.

Por fim, salários previstos para 2024: entre R$ 5.350 e R$ 78.550

Para mais informações sobre o Guia Salarial Robert Half 2024, confira aqui no link.