pesquisa revela NOVAS vantagens nas compras online NESTA modalidade; veja quais

Um recente levantamento realizado pelo Estudo Gmattos de Pagamentos, referente ao mês de janeiro deste ano, revelou um aumento nas ofertas destinadas aos consumidores que optam por efetuar o pagamento de bens e serviços utilizando a modalidade Pix. O estudo analisou 59 lojas online no país, destacando uma tendência crescente nesse método de transação.

De acordo com os dados coletados, neste mês específico, 47% das lojas online examinadas proporcionaram benefícios do Pix, de forma exclusiva para aqueles que optaram por este meio de pagamento. Esta marca representa a maior proporção registrada desde o início do acompanhamento desse tipo de ação pelo Estudo Gmattos de Pagamentos.

É relevante destacar que esse índice apresenta um aumento em comparação com a última medição realizada durante a Black Friday, quando 46% das lojas online participantes ofereciam vantagens específicas para clientes que escolhiam o Pix como método de pagamento. O fato de que o percentual permanece elevado mesmo após o período de promoções indica uma aceitação crescente por parte dos consumidores.

Ofertas para pagamentos no Pix

A pesquisa realizada entre os dias 4 e 6 de janeiro deste ano revelou um aumento na oferta de benefícios para clientes que optam pelo pagamento com Pix em lojas de destaque no mercado brasileiro. O estudo, que avaliou a performance de estabelecimentos, destacou a principal vantagem oferecida pelos lojistas durante o período: descontos variando de 4% a 12%.

Alguns casos ainda apresentaram a oferta de frete grátis para compras realizadas utilizando a modalidade Pix, demonstrando a crescente tendência dos lojistas em promover incentivos para esse método de pagamento. Vale lembrar que durante a Black Friday de novembro de 2023, os descontos variavam de 10% a 15% para aqueles que optavam pelo Pix.

Os motivos que levam os lojistas a adotarem essa prática são destacados pela pesquisa. Custos mais baixos e uma alta taxa de conversão de vendas no carrinho foram identificados como fatores decisivos. Além disso, os descontos no pagamento com Pix proporcionam aos lojistas uma redução de custos em comparação com boletos e cartões de débito.

O Pix, sistema de pagamento instantâneo brasileiro, atingiu um marco ao consolidar sua presença em lojas online, alcançando uma aceitação consistente de 100%. Segundo o estudo recente, essa marca foi atingida em setembro de 2023 e permanece inalterada, indicando a sólida adoção do Pix como uma opção de pagamento preferencial pelos consumidores.

O boleto, tradicional modalidade de pagamento, ocupa o segundo lugar com uma aceitação de 62,7%. No entanto, a pesquisa ressalta que há expectativas para o surgimento de um novo boleto com liquidação instantânea ao longo deste ano. Atualmente, o prazo médio de confirmação de recebimento dessa modalidade é de dois dias úteis.

Sobre o Pix

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, lançado oficialmente em novembro de 2020. Ele permite a transferência de recursos entre contas bancárias de forma rápida e está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Além das transferências entre contas, o Pix também possibilita pagamentos de contas, compras em estabelecimentos físicos e online, e outros serviços financeiros, tudo em tempo real. Vale lembrar que o Pix vem sendo considerado uma alternativa mais econômica para os comerciantes em comparação com outros meios de pagamento, como maquininhas de cartão.