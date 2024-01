Pesquisa sobre Memorial do Sport Club Penedense avança e você também pode colaborar

O Sport Club Penedense comemora nesta quarta-feira, 03 de janeiro, 115 anos de sua fundação. E para resgatar e preservar a história do clube de futebol mais antigo de Alagoas, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas prepara o memorial do alvirrubro ribeirinho.

O trabalho coordenado pela museóloga penedense Carmem Lúcia Dantas avança, com digitalização do acervo disponibilizado pela Fundação Casa do Penedo praticamente concluído.

Entre recortes de jornais, documentos, correspondências, fotografias e outros artigos, o trabalho resultou em 681 arquivos digitalizados até o início deste ano. A pesquisa tem supervisão da professora Wilma Nóbrega, superintendente do Arquivo Público de Alagoas, estudiosa que também já desenvolveu diversos trabalhos em Penedo.

Wilma informa que as entrevistas também estão acontecendo, trabalho a cargo do pesquisador Junior Penedense, como José Santos Júnior é conhecido.

Apaixonado pelo time de Penedo desde criança, ele tem um acervo de dados impressionante sobre o futebol alagoano, principalmente sobre o clube ribeirinho que pode ser conferido no @baudopenedense

O levantamento do acervo para o Memorial do Sport Club Penedense continua, com expectativa de adesão dos torcedores e amantes do clube centenário.

Quem quiser doar artigos como medalhas, troféus, flâmulas, uniformes e objetos relacionados com o Sport Club Penedense, principalmente mais antigos, pode colaborar com a preservação da rica história do clube, levando sua doação até a sede do Penedense, onde também funciona a Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

E para comemorar os 115 anos do Alvirrubro do Cajueiro Grande, o clube entra em campo logo mais à noite, a partir das 19 horas. Apesar de amistosa, a partida contra o Sergipe é mais um marco histórico porque será o primeiro jogo com refletores no Estádio Dr. Alfredo Leahy, mais um investimento do Prefeito Ronaldo Lopes no patrimônio do povo de Penedo.

Ronaldo Lopes recupera sede do Sport Club Penedense

Imagens cedidas por Wilma Nóbrega, acervo digitalizado da Casa do Penedo