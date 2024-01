Pessoas com o NOME SUJO poderão ser incluídas no Bolsa Família; saiba mais sobre a situação

Em 2024, o programa Bolsa Família confirmou o pagamento de uma renda mínima de R$ 600 para os brasileiros participantes. Os interessados em serem contemplados pelo programa devem atender a certos critérios.

Recentemente, o Governo Federal iniciou uma revisão minuciosa no programa social para garantir que apenas famílias em real necessidade sejam beneficiadas. Isso resultou na suspensão do pagamento para famílias que possuem um membro com CPF irregular.

No entanto, é importante ressaltar que essa irregularidade não se refere a dívidas pendentes.

Pessoas com o nome sujo e Bolsa Família

Assim, pessoas que estão com o nome sujo ou incluídas em listas de proteção de crédito ainda podem continuar recebendo o Bolsa Família sem interrupções.

Os critérios para receber o pagamento do Bolsa Família são os seguintes:

– O Governo Federal estabelece algumas exigências para o pagamento, com a renda sendo o critério principal que todos os beneficiários devem obedecer.

– Para ser elegível ao programa, a renda familiar mensal por pessoa deve ser no máximo de R$ 218.

– Caso a renda ultrapasse esse limite, a família não terá direito ao pagamento.

– Além disso, é necessário que as famílias estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), pelo qual o Governo Federal identifica e seleciona os beneficiários do programa.

– O CadÚnico também é uma condição de inclusão para outros benefícios sociais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

– O cadastro deve ser feito pessoalmente em uma unidade do CRAS próxima da residência da família.

– Durante o processo de inscrição, o responsável familiar deve apresentar a documentação de todos os membros que vivem na mesma casa.

Como receber o benefício?

Manter as informações familiares atualizadas no Cadastro Único é fundamental para ser elegível ao benefício. A principal exigência do programa é que a renda de cada membro da família não ultrapasse R$ 218 por mês.



Se o beneficiário ainda não tiver uma senha cadastrada, pode sacar o recurso diretamente em uma agência da Caixa, apresentando um documento oficial com foto.

Os novos beneficiários recebem os cartões no endereço cadastrado, mas mesmo sem o cartão em mãos, o responsável familiar pode sacar o recurso ao apresentar um documento oficial com foto em uma agência lotérica.

Desde março de 2023, com a recriação do Bolsa Família pelo Governo Federal, o programa passou a garantir um repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, além de oferecer valores adicionais de acordo com a composição familiar. Esse novo formato do Bolsa Família retomou o acompanhamento das condicionalidades como estratégia para fortalecer o acesso a direitos básicos de saúde, educação e assistência social.

Isso reafirma a importância desse acesso para interromper um ciclo de reprodução da pobreza entre gerações.

Contudo para esclarecer dúvidas sobre o programa, o MDS disponibiliza o Disque Social 121 como canal direto de atendimento ao cidadão. Além disso, o beneficiário pode contatar o serviço de atendimento da Caixa pelo número 111 ou consultar os aplicativos do Bolsa Família ou da Caixa.

Calendário de pagamentos de janeiro

O calendário de pagamento do Bolsa Família de janeiro de 2024 é o seguinte:

– 18 de janeiro – depósito para NIS 1;

– 19 de janeiro – depósito para NIS 2;

– 22 de janeiro – depósito para NIS 3;

– 23 de janeiro – depósito para NIS 4;

– 24 de janeiro – depósito para NIS 5;

– 25 de janeiro – depósito para NIS 6;

– 26 de janeiro – depósito para NIS 7;

– 29 de janeiro – depósito para NIS 8;

– 30 de janeiro – depósito para NIS 9;

– 31 de janeiro – depósito para NIS 0.

Portanto, você pode realizar o saque utilizando o aplicativo Caixa Tem, nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, utilizando os cartões do programa.