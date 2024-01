Pete Davidson diz que estava drogado com cetamina no funeral de Aretha Franklin

O comediante detalhou o erro induzido pelas drogas em seu especial da Netflix “Turbo Fonzarelli”… a piada de que ele estava tão chapado no serviço de 2018, que foi até a família do falecido ícone, dizendo-lhes: “Ei! só estou aqui para pagar meus RESPEC-Ts!” Sim… isso é ruim.

Em meio a seus problemas pessoais, ele foi rotulado como uma espécie de mulherengo… e tivemos o prazer de vê-lo parecendo feliz com sua nova namorada Madelyn Cline em um clipe recente que obtivemos. Aliás, Pete evitou grande parte de sua vida amorosa no especial – então nada de boatos interessantes sobre as mulheres com quem ele transa. Teremos apenas que nos contentar com o bom e velho material!