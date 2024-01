Pete Davidson estava drogado com cetamina no funeral de Aretha Franklin

Pete Davidson admitiu que estava chapado quando compareceu Aretha Franklinno funeral, mas insistiu que estava lá para prestar suas homenagens ao falecido cantor.

A confissão foi feita durante seu especial da Netflix, quando ele disse que estava maluco com cetamina quando foi ao culto junto com Ariana Grandesua então noiva.

“Estou envergonhado por estar fora de casa daquele jeito [high]. Isso não é legal”, disse Davidson no programa da Netflix, intitulado Turbo Fonzarelli. “Ainda assim, esse não é o ponto.

“Estou tão chapado que pensei que seria uma boa ideia ir até a família dela e dizer: ‘Ei! Só estou aqui para pagar meus RESPEC-Ts’”. Antes de acrescentar que o cantor de soul teria respondido: “Ei! Quem é você e que porra está fazendo no meu funeral?”

Quem foi Aretha Franklin?

Franklin morreu em agosto de 2018 aos 76 anos e foi enterrado no Cemitério Woodlawn em Detroit, Michigan. Ela teria morrido devido a um tumor neuroendócrino pancreático maligno, comumente conhecido como câncer de pâncreas, e estava no carro do hospício no final de sua vida com Stevie Wonder, Jesse Jackson e seu ex-marido, Glynn Turmanvisitando-a em seu leito de morte.

Seus sucessos incluíram “I Never Loved a Man the Way I Love You”, “Lady Soul” e “Spirit in the Dark”, para citar alguns, e ela vendeu 75 milhões de discos ao longo de sua carreira e em todo o mundo.

Os Rolling Stones referiram-se a ela como a maior cantora de todos os tempos, duas vezes e ela até foi apelidada de Rainha do Soul. Não se limitando apenas a cantar, ela também foi uma compositora e pianista de sucesso.

Ela foi casada duas vezes, com Ted Branco entre 1961 e 1969 e depois com Turman entre 1978 e 1984, produzindo dois filhos antes de seu casamento com White, após dar à luz seu primeiro filho com apenas 12 anos e o segundo aos 15, e um após seu casamento com White.