Peter Schrager previu corretamente o Super Bowl do Chiefs-49ers antes da temporada

NFL analista Pedro Schragerpreviu corretamente um Chefes de Kansas City contra São Francisco 49ersSuper Bowl antes mesmo de a temporada de 2023 começar. Essa previsão incluía ele dizendo que Patrick Mahomes ganhará seu terceiro anel.

Schrager adivinhou o Super Bowl vencedor por quatro anos consecutivos, começando quando Mahomes ganhou seu primeiro ringue contra o 49ers. O analista da NFL não previu o confronto corretamente todas as vezes, mas foi extremamente específico no ano passado.

A previsão exata de Peter Schrager para o Super Bowl

“Portanto, serão 49ers contra Chiefs em Vegas”, disse Schrager antes do início da temporada. “E por mais específico que eu fosse com [Chiefs LB] Nick Bolton há um ano, serei específico sobre este também.

“O vencedor, com o placar exato sendo 34 a 28… e com o cornerback do segundo ano Trent McDuffie retornando uma escolha seis no final do quarto período, o Chefes de Kansas City serão mais uma vez seus campeões do Super Bowl.”