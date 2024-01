Petrobras amplia locais de prova do Concurso Público; veja lista de cidades

A Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil, anunciou recentemente uma ampliação expressiva nos locais de prova do seu próximo concurso público. O número de cidades que irão sediar as provas objetivas saltou de 19 para 35, um aumento de impressionantes 84%. Esta expansão inclui as capitais de todos os 27 estados do país.

Detalhes das Vagas

As vagas disponíveis são para diversas áreas técnicas, incluindo Enfermagem do Trabalho, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Logística de Transportes, Manutenção e Segurança do Trabalho, entre outras.

Salário e Benefícios

Os candidatos selecionados receberão uma remuneração mínima de R$ 5.878,82, além de outros benefícios.

Informações do Edital

O edital, que contém informações detalhadas sobre os requisitos de formação para cada área, a distribuição de vagas por polo e as cidades que fazem parte do polo, já está disponível para consulta.

O concurso público da Petrobras

Este concurso público da Petrobras oferece um total de 916 vagas para nível técnico, além de formação de cadastro de reserva. Os candidatos já inscritos no concurso têm a opção de atualizar o local escolhido para realizar a prova até o término das inscrições, que ocorre em 31 de janeiro.



Novos locais de prova

Abaixo, você encontra a lista completa e atualizada dos locais de prova:

Rio Branco/AC Maceió/AL Manaus/AM Salvador/BA Fortaleza/CE Brasília/DF Vitória/ES Goiânia/GO São Luís/MA Belo Horizonte/MG Betim/MG Campo Grande/MS Belém/PA João Pessoa/PB Ipojuca/PE Recife/PE Curitiba/PR Araucária/PR Duque de Caxias/RJ Itaboraí/RJ Macaé/RJ Rio de Janeiro/RJ Natal/RN Porto Alegre/RS Canoas/RS Florianópolis/SC Aracaju/SE Campinas/SP Cubatão/SP Mauá/SP Paulínia/SP Santos/SP São José dos Campos/SP São Paulo/SP Palmas/TO

Democratização do acesso

Segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o objetivo desta expansão é democratizar o acesso ao concurso de abrangência nacional. Isso aumenta a possibilidade de candidatos de diferentes regiões do Brasil se inscreverem.

“Estamos atendendo uma demanda que chegou até nós pelos próprios candidatos, e consideramos um pedido legítimo. A Petrobras é uma empresa de todo o Brasil, então nada mais justo do que as provas serem realizadas em todas as capitais, de norte a sul. Com isso, ampliamos as chances dos brasileiros de diferentes regiões poderem disputar uma vaga e tornar realidade o sonho de ser um empregado da Petrobras”, disse Jean Paul Prates.

Suspensão temporária das inscrições

Devido à inclusão das novas cidades, a plataforma de inscrições do concurso precisará ficar temporariamente fora do ar para ajustes. O sistema estará suspenso para as adequações necessárias entre quarta-feira e o próximo domingo. As inscrições voltam a ser habilitadas normalmente na segunda-feira, 8 de janeiro.

Inscrições

As inscrições já realizadas pelos candidatos permanecerão válidas, incluindo os pagamentos das taxas. Será possível modificar o local de realização da prova quando as inscrições forem reabertas.

Diversidade e inclusão

Este é o primeiro concurso da companhia com reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência, um percentual bem acima do mínimo exigido por lei, que é de 5%. Além disso, o processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

Informações adicionais

Para mais informações sobre o edital, os requisitos de formação para cada área, a quantidade de vagas e distribuição para cada polo e as cidades que fazem parte do polo, consulte o edital do processo seletivo no site oficial da Petrobras.

Oportunidade Única

Este concurso público representa uma oportunidade única para os candidatos que buscam uma carreira estável e gratificante na indústria do petróleo.

Preparação para a Prova

Os candidatos são aconselhados a se prepararem adequadamente para a prova, pois a competição é acirrada.

Com a expansão dos locais de prova, a Petrobras está realmente abrindo as portas para profissionais de todo o país. As oportunidades oferecidas neste concurso público são um importante passo para a realização do sonho de muitos brasileiros de fazer parte de uma das maiores empresas do país.