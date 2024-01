Peyton Manning não hesita quando questionado sobre qual atual técnico da NFL ele jogaria

Peyton Manning provavelmente não se arrepende muito de uma excelente carreira no Hall da Fama no NFL. Ele ganhou dois Super Bowls e cinco MVP prêmios.

Ele foi treinado por alguns dos melhores treinadores da liga na época, incluindo Tony Dungy, Jim Caldwell, John Fox e Gary Kubiak. Manning teve muito sucesso ofensivo sob a orientação deles, então ele reconhece um bom treinador quando o vê.

Peyton Manning diz que adoraria jogar para Kyle ShanahanKevin Clark/Twitter

Peyton Manning é um superfã de Kyle Shanahan

Enquanto aparecia no programa “This is Football” de Kevin Clark, Tripulação foi questionado sobre qual treinador atual ele mais gosto de jogar se ele ainda estivesse jogando e no auge. Ele respondeu rapidamente sem hesitação: Kyle Shanahan.

Manning menciona pela primeira vez ter conhecido Shanahan durante a agência gratuita em 2012. Manning diz que assisti filme com Shanahan por duas horasenquanto Shanahan era o coordenador ofensivo para Washington. O ex-quarterback diz que estava “extremamente impressionado“, e depois passou a elogiá-lo.

Eu acho que ele é inovador, ele trabalha… tudo começa com o jogo de corrida, mas as coisas que eles fazem fora do jogo de corrida são únicas. Como quarterback, posso dizer que Brock Purdy é estimulado mentalmente todos os domingos; como quarterback, é isso que você quer. É um ataque divertido de se jogar.

Shanahan’s São Francisco 49ers estão descansando, pois têm uma semana de folga para a primeira rodada do Eliminatórias da NFL. Eles são o favoritos para ganhar o Super Bowlo que significaria um primeiro toque para Shanahan.