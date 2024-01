PFL x Bellator: Jason Jackson agora enfrenta Ray Cooper III na luta peso-casado

O próximo card PFL x Bellator já foi atingido.

O atual campeão meio-médio do PFL, Magomed Magomedkerimov, foi forçado a abandonar sua luta contra o campeão do Bellator, Jason Jackson, por motivos não revelados. Em seu lugar, o ex-campeão do PFL Ray Cooper III agora enfrenta Jackson no card que acontece no dia 24 de fevereiro, em Riad, na Arábia Saudita.

O novo confronto deve acontecer no peso catch de 182 libras. Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na segunda-feira, após reportagem inicial do MMA Junkie.

Cooper aceita a luta como bicampeão do PFL depois de ganhar o ouro dos meio-médios em 2019 e novamente em 2021. Ele dividiu duas lutas com Magomedkerimov, perdendo por finalização no primeiro encontro e ganhando um nocaute brutal em uma revanche dois anos depois. .

Mais recentemente, Cooper perdeu por decisão unânime para o veterano do UFC Derek Brunson no card do Campeonato PFL de 2023 em novembro passado. No geral, Cooper conseguiu 3-2 em suas últimas cinco lutas, incluindo vitórias sobre Brett Cooper e Rory MacDonald.

Quanto a Jackson, ele competirá pela primeira vez desde sua surpreendente reviravolta sobre o ex-campeão do Bellator, Yaroslav Amosov, em novembro passado. O nocaute no terceiro round encerrou a invencibilidade de Amosov, e Jackson comemorou seu primeiro campeonato desde que ingressou no elenco do Bellator em 2019.

No geral, Jackson conquistou sete vitórias consecutivas e tentará somar oito quando enfrentar Cooper no card PFL x Bellator em fevereiro.