Pharrell Williams revela coleção Louis Vuitton com tema de cowboy ocidental

Pharrell Williams estava em alta enquanto transportava os parisienses para o oeste da América com seu desfile da Louis Vuitton com tema de cowboy na terça-feira.

O novo diretor criativo masculino da LV revelou sua coleção A/W 2024 na PFW… e muitos homens com chapéus de cowboy e chapéus de abas largas debandaram pela passarela.

Como você pode ver pelas fotos… A fronteira da moda de Pharrell incluía alguns casacos acolchoados e com franjas com o logotipo da LV… fale sobre trazer um pouco de glamour para o oeste acidentado!

Este é o terceiro show de Pharrell para LV… uma posição anteriormente detido pelo falecido Virgil Abloh – e ele não está decepcionando ninguém… com a lista A de Hollywood reunindo-se em seus shows para acompanhar as mais novas tendências no horizonte.