Photobomber da entrevista com roupas íntimas de Dick Morris é o zelador da esposa

Dick Morris ‘ A entrevista no Newsmax se tornou viral depois que um homem vestindo apenas roupas íntimas apareceu em sua foto sem qualquer explicação – mas o TMZ tem uma resposta sobre qual era o acordo.

ICYMI … o respeitado consultor político que virou comentarista estava no meio de uma conversa sobre o Iowa Caucus no “Rob Schmitt Tonight” quando a porta atrás dele se abriu e um homem, quase nu da cintura para baixo, entrou.

DM não perdeu o ritmo, continuando sua conversa com os outros convidados, mas deixou os fãs – e as pessoas nas redes sociais – muito confusos… perguntas e teorias (e sim, mais do que algumas menos que de bom gosto piadas) apareceram em X logo depois.