Pierce Brosnan parece animado após confissão de culpa no caso de Hot Springs

Pierce Brosnan não se incomoda com as alegações de fontes termais – na verdade, ele é exatamente o oposto… aparentemente se sentindo fabuloso aqui na ensolarada Califórnia… a quilômetros de seus problemas legais em Wyoming.

Pierce estava com uma sacola de sobras na mão depois de sair de um almoço no restaurante Lucky’s… e sim, sua confiança é palpável – assim como seu incrível senso de moda. O cara parece esperto.

É interessante que ele esteja andando por aí sem uma aparente preocupação com o mundo como este – lembre-se, ele acabou de se declarar inocente em seu caso no Wyoming, onde as autoridades o acusam de invadir o Parque Nacional de Yellowstone… alegando que ele entrou a área de fontes termais, que na verdade parece ser apoiada por uma foto dele em um ambiente semelhante.