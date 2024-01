Pierce Brosnan se declara inocente de acusações ilegais de caminhada

Pierce Brosnan não está cedendo ao governo federal… lutando contra duas acusações, ele caminhou até uma área restrita no Parque Nacional de Yellowstone.

O ator declarou-se inocente por duas acusações de caminhadas ilegais em 4 de janeiro, depois de ter sido citado por supostamente ter entrado em fontes termais “delicadas” no parque em Wyoming.

Como informamos anteriormente… as autoridades citaram 007 no mês passado por supostamente saindo da trilha perto de Mammoth Hot Springs em 1º de novembro – violando vários fechamentos.

A prova parece estar nas fotos aqui também… Brosnan parece ter esquecido suas lições sobre sigilo de espionagem, postando fotos que parecem ser de uma área proibida. Ele estava no Wyoming filmando seu novo faroeste, “The Unholy Trinity”.

As fontes termais estão fora do alcance dos turistas por uma razão… elas são super frágeis e podem levar anos para serem corrigidas se danificadas – sem mencionar as pessoas que morreram por cair nas fontes ferventes/ácidas