PIS/PASEP 2024: Abono Salarial começa a ser pago em Fevereiro; veja o Calendário

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício muito aguardado pelos trabalhadores brasileiros. Todos os anos, milhões de pessoas têm a oportunidade de receber um valor extra para ajudar nas despesas do dia a dia. O calendário do abono salarial PIS/Pasep 2024 já foi divulgado e traz as datas de pagamento para cada grupo de trabalhadores.

Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias para saber quando receber o seu abono salarial.

O que é o Abono Salarial PIS/Pasep?

O Abono Salarial PIS/Pasep é um benefício pago aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pela legislação. Ele é uma espécie de 13º salário para quem recebe até dois salários mínimos por mês. O objetivo do abono salarial é proporcionar uma renda extra aos trabalhadores e contribuir para a distribuição de renda no país.

Quem tem direito ao Abono Salarial PIS/Pasep?

Para ter direito ao Abono Salarial PIS/Pasep, é necessário preencher alguns requisitos. Primeiramente, é preciso estar cadastrado no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Além disso, é necessário ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base do abono salarial. O valor do abono é proporcional ao tempo de trabalho no período.

Calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2024

O calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2024 foi divulgado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, responsáveis pelo pagamento do benefício. As datas de pagamento são divididas conforme o mês de nascimento do trabalhador. Confira abaixo o calendário completo:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 13/02/2024 Fevereiro 13/02/2024 Março 20/02/2024 Abril 20/02/2024 Maio 27/02/2024 Junho 27/02/2024 Julho 13/03/2024 Agosto 13/03/2024 Setembro 20/03/2024 Outubro 20/03/2024 Novembro 27/03/2024 Dezembro 27/03/2024



Como sacar o Abono Salarial PIS/Pasep?

O saque do Abono Salarial PIS/Pasep pode ser feito de diferentes formas, dependendo da instituição responsável pelo pagamento. Para os trabalhadores que possuem o Cartão Cidadão, é possível sacar o benefício nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

Já aqueles que não possuem o cartão, podem se dirigir a uma agência da Caixa ou Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação com foto.

Quais são os valores do Abono Salarial PIS/Pasep 2024?

Os valores do Abono Salarial PIS/Pasep 2024 são proporcionais ao tempo de trabalho no ano-base. O valor máximo a ser pago é de um salário mínimo vigente, que atualmente é de R$ 1.100,00. Para calcular o valor do abono, basta multiplicar o valor do salário mínimo pelo número de meses trabalhados no ano-base e dividir por 12.

Abono Salarial PIS/Pasep para servidores públicos

Os servidores públicos têm direito ao Abono Salarial Pasep, que é pago pelo Banco do Brasil. O calendário de pagamento é o mesmo do PIS, conforme mencionado anteriormente. Os procedimentos para sacar o benefício também são semelhantes.

Ademais, o abono salarial PIS/Pasep é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros. Ele proporciona uma renda extra que pode ajudar nas despesas do dia a dia. O calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2024 já está disponível, e é importante ficar atento às datas para não perder o prazo de saque. Se você tem direito ao abono salarial, verifique o seu mês de nascimento e saiba quando receber o seu benefício.