PIS/Pasep 2024: Calendário Abono Salarial LIBERADO; Veja Quando Sacar

A Caixa Econômica Federal desvendou o tão esperado cronograma do Abono Salarial PIS/PASEP para o ano de 2024. Esse calendário corresponde ao abono salarial do ano-base 2022 e foi divulgado em uma reunião recente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

O Que é o Abono Salarial PIS/PASEP?

O Abono Salarial PIS/PASEP é um benefício concedido anualmente aos trabalhadores que se enquadram nos critérios estabelecidos pela legislação. Ele é dividido em duas categorias: PIS, destinado a empregados do setor privado, gerenciado pela Caixa Econômica Federal, e PASEP, direcionado a servidores públicos, administrado pelo Banco do Brasil.

Quem Tem Direito ao PIS/PASEP?

Os critérios de elegibilidade para o Abono Salarial PIS/PASEP são definidos pela legislação brasileira. Em ambos os casos, os trabalhadores terão até 27 de dezembro para sacar seu benefício.

Calendário do Abono Salarial PIS 2024

O calendário do abono salarial PIS de 2024 permite que os trabalhadores se organizem e planejem o saque do benefício de acordo com o seu mês de nascimento. De janeiro a dezembro, os pagamentos começarão entre 15 de fevereiro e 15 de agosto e poderão ser realizados até o dia 27 de dezembro de 2024.

Tabela de Pagamentos do PIS 2024

A tabela de pagamentos do PIS para o ano de 2024 é apresentada abaixo:



Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 17 de junho Agosto 17 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Calendário do Abono Salarial PASEP 2024

Para os beneficiários do PASEP, o calendário de pagamento varia de acordo com o dígito final do registro de inscrição do servidor. Com início também em 15 de fevereiro, o pagamento será estendido até 15 de agosto, e o prazo para saque será até 27 de dezembro de 2024.

Tabela de Pagamentos do PASEP 2024

A tabela de pagamentos do PASEP para o ano de 2024 é apresentada abaixo:

Final de Inscrição Data de Pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de março 2 15 de abril 3 15 de abril 4 15 de maio 5 15 de maio 6 17 de junho 7 17 de junho 8 15 de julho 9 15 de agosto

Preparando-se Para o Abono Salarial 2024

O abono salarial é uma grande oportunidade para os trabalhadores. A orientação é que todos fiquem atentos às datas e planejem o melhor momento para realizar o saque do abono salarial 2024. Este é um benefício que pode ajudar muitas famílias no planejamento financeiro.

O Abono Salarial PIS/PASEP é um benefício financeiro importante para milhões de trabalhadores brasileiros. A divulgação do calendário de pagamentos permite que esses trabalhadores se programem para fazer o saque do benefício no momento mais oportuno. Por isso, é fundamental estar atento às datas e planejar adequadamente para aproveitar ao máximo este benefício.

Número do PIS/PASEP

O PIS/PASEP é um número único e importante para todos os trabalhadores brasileiros. Ele é usado para acessar várias vantagens e benefícios, incluindo o FGTS e programas sociais. Para ajudá-lo a encontrar o seu número PIS/PASEP, abaixo estão algumas formas de consulta.

Consultando Pelo Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Passo 1: Primeiro, faça o cadastro no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). Depois de se registrar, você pode abrir o aplicativo e clicar em “Entrar”. Faça seu login usando suas informações do Gov.br, incluindo seu CPF e senha.

Passo 2: Depois de fazer o login, escolha a opção “Contratos”. Aqui, você pode ver todos os seus contratos de trabalho registrados. Selecione o ícone “+” ao lado de um contrato para ver mais detalhes.

Passo 3: Finalmente, nesta tela, você pode encontrar o número do seu PIS/PASEP, juntamente com outras informações úteis sobre o seu contrato de trabalho.

Consultando pelo NIS no Site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

Passo 1: Visite o site do CNIS. Clique em “Cidadão”.

Passo 2: Selecione “Inscrição” no menu superior e escolha a opção “Filiado”.

Passo 3: Preencha todos os campos solicitados e clique em “Continuar”.

Passo 4: Uma mensagem aparecerá na tela informando que você já está cadastrado. O número do NIT no final do texto é o mesmo que o número do seu PIS/PASEP.

Consultando pelo Aplicativo FGTS

O aplicativo FGTS também permite que você verifique o número do seu PIS/PASEP. Siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo e insira seu CPF. Se você ainda não tem uma conta, forneça as informações solicitadas para criar uma. Depois de criar sua conta, faça login. Aceite os termos do Contrato de Prestação de Serviços ao Cidadão. Finalmente, clique em “Mais” e selecione “Endereço e dados pessoais”. Você encontrará seu número PIS/PASEP nesta tela.

Consultando pelo Aplicativo Caixa Trabalhador

Passo 1: Abra o aplicativo Caixa Trabalhador e clique em “Acessar”. Insira o seu CPF para fazer login.

Passo 2: Se você ainda não tem uma conta, siga as instruções para criar uma.

Passo 3: Depois de criar e ativar sua conta, faça login.

Passo 4: Clique no menu no canto superior esquerdo da tela e escolha “Meu NIS”. Este número é o mesmo que o do seu PIS/PASEP.

Consultando pelo Aplicativo Meu INSS

O Meu INSS é mais uma opção para consultar o número do seu PIS/PASEP. Para isso, siga os passos abaixo:

Passo 1: Abra o aplicativo Meu INSS e clique em “Entrar com gov.br”. Faça login com suas credenciais do gov.br.

Passo 2: Depois de fazer o login, clique no menu no canto superior esquerdo e escolha “Meu Cadastro”.

Passo 3: Finalmente, deslize a tela para baixo e você encontrará o número do seu NIS, que é o mesmo que o número do seu PIS/PASEP.

Consultando pelo Telefone da Caixa Econômica

A Caixa Econômica também oferece uma linha de atendimento para questões sobre o PIS/PASEP, benefícios sociais, FGTS e cartão social. Você pode ligar para o número 0800 726 0207 para fazer a consulta. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Saber o seu número PIS/PASEP é essencial para acessar vários benefícios e vantagens. Felizmente, existem várias maneiras diferentes de encontrar esse número, seja através de aplicativos, sites ou mesmo por telefone. Esperamos que este guia tenha sido útil e que você tenha conseguido encontrar o seu número PIS/PASEP com facilidade.