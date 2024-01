PIX Automático agora permite o pagamento de boletos; descubra todos os detalhes

O Banco Central anunciou a tão aguardada chegada do Pix Automático, uma funcionalidade que permitirá o pagamento automático de contas recorrentes, como energia, telefone, escolas, academias, condomínios e assinaturas.

Além disso, o pagamento de boletos também está contemplado nesta novidade, eliminando a necessidade prática do boleto, graças a um cadastro direto com a empresa responsável.

De acordo com as informações compartilhadas pela jornalista Thaís Barcellos, do E-Investidor, as especificações cruciais sobre esse avanço foram divulgadas. O serviço do Pix Automático será gratuito para o pagador, podendo haver tarifas no recebimento por parte das empresas.

O lançamento está previsto para o dia 28 de outubro de 2024, seguindo um cronograma estruturado para garantir testes precisos antes do lançamento oficial:

– Novembro de 2023: Especificação.

– Dezembro de 2023: Publicação das regras (regulamento do Pix e Manuais).

– De janeiro a agosto de 2024: Desenvolvimento dos sistemas.

– De agosto a setembro de 2024: Testes homologatórios.

– Outubro de 2024: Lançamento.

Vantagens do Pix Automático

Este novo serviço oferece diversas vantagens, prometendo simplificar e agilizar transações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas. Sua ampla abrangência permite o pagamento de diversos serviços, sendo uma grande contribuição na redução de golpes e cobranças falsas para os consumidores.

A eliminação da necessidade de boletos e cadastro direto com a empresa responsável garante a autenticidade das cobranças recorrentes, promovendo maior segurança nas transações.

Do ponto de vista das empresas, a principal vantagem é a facilidade de adesão, exigindo apenas um acordo com um banco ofertante, além da manutenção da gratuidade para transações instantâneas feitas por pessoas físicas. No entanto, as empresas podem negociar tarifas com as instituições financeiras caso optem por oferecer o serviço.



A flexibilidade e o controle oferecidos aos pagadores visam atender às suas necessidades individuais, permitindo estabelecer limites para os débitos e cancelar a autorização a qualquer momento, proporcionando maior autonomia sobre suas transações.

O Pix Automático também promete impactar a concorrência, eliminando os convênios bilaterais entre empresas e bancos, o que aumentará a competitividade no setor financeiro, beneficiando tanto empresas quanto consumidores.

Contudo, ao comparar o Pix Automático com outros sistemas como Débito Automático e Pix Agendado, observa-se que a principal diferença reside na velocidade de processamento. Como também na simplificação do processo de convênios entre empresas e instituições financeiras e na possibilidade de autorização direta do usuário para recebimentos automáticos.

Em suma, o Pix Automático se destaca por sua abrangência, facilidade de adesão, gratuidade para pessoas físicas. Além da segurança contra golpes, versatilidade de aplicação, flexibilidade para pagadores e impacto positivo na concorrência do mercado financeiro.