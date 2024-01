Pix: estrangeiros podem utilizar o sistema de pagamentos do Brasil?

Desde sua introdução em novembro de 2020, o Pix, sistema brasileiro de pagamento instantâneo, desencadeou uma revolução nas transações financeiras do país. Sua facilidade de uso conquistou rapidamente a preferência do público, tornando-se uma presença constante na vida cotidiana dos brasileiros.

Contudo, à medida que o Pix solidifica seu lugar no cenário nacional, surge uma indagação para os brasileiros que moram fora do Brasil, como esse sistema opera internacionalmente? Sendo assim, neste artigo buscamos esclarecer os leitores sobre o funcionamento do Pix internacional.

Apesar da ansiedade crescente pela expansão global do Pix, atualmente, a realização de transferências entre contas nacionais e internacionais por meio desse sistema de pagamento permanece fora de alcance. A espera pela disponibilidade do Pix internacional continua, deixando os usuários à procura de alternativas para suas transações internacionais.

O Pix na América Latina

Em meio ao expressivo crescimento do Pix como método preferencial de pagamento no Brasil, o Banco Central vislumbra agora a possibilidade de estender sua influência além das fronteiras nacionais. As transações internacionais do Pix emergem como um ponto crucial na agenda do BC, aguardando a aprovação da nova lei cambial para efetivar essa expansão.

O Banco Central não apenas tem planos ambiciosos para o Pix Internacional, mas já está avançando nas negociações com diversos países sul-americanos. Entre os parceiros em potencial estão Colômbia, Chile e Equador, países com os quais as conversações estão em estágio avançado. O Uruguai, por sua vez, já saiu na frente, permitindo o uso do Pix em seu território.

Quando o sistema começará a operar em outros países?

O aguardado salto do Pix para além das fronteiras nacionais está oficialmente previsto para acontecer nos próximos dois anos, marcando um capítulo significativo na evolução do sistema de pagamento instantâneo no Brasil. Embora, por enquanto, o Pix continue operando exclusivamente em território nacional, as expectativas são de que em breve usuários poderão desfrutar dessa forma de transação em âmbito internacional.

A implementação do Pix Internacional, no entanto, está condicionada à aprovação de regulamentações cambiais específicas, parte integrante do planejamento estratégico do Banco Central. Até lá, o Pix permanece em funcionamento nacionalmente, mantendo sua popularidade e oferecendo aos brasileiros uma maneira rápida e eficaz de realizar transações financeiras.



Estrangeiros podem utilizar o Pix?

De acordo com informações disponibilizadas pelo Banco Central, estrangeiros podem utilizar o Pix por meio de números de telefone internacionais. A funcionalidade é especialmente útil para pessoas físicas ou empresas que operam no Brasil, mas não possuem um número nacional vinculado à sua conta.

No entanto, é importante ressaltar que essa funcionalidade está disponível apenas para contas brasileiras. A adaptação, permitindo o cadastro de números de telefones internacionais como chaves Pix, busca oferecer uma solução inclusiva, ao mesmo tempo em que mantém a necessidade de uma conta brasileira para desfrutar das vantagens do Pix.

O processo para estrangeiros utilizarem o Pix é simples: basta cadastrar uma chave em uma instituição financeira no Brasil. A chave Pix pode ser o número do celular, e-mail, CPF ou CPNJ. Além disso, existe a possibilidade de gerar uma chave aleatória ou receber pagamentos por QR Code. Mais informações sobre o sistema de pagamentos podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central do Brasil.